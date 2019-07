Ufficiale, il Chelsea non riscatta Higuain: il Pipita può andare in Liga

Il Clasico di ritorno, all'Estadio Santiago Bernabéu, si giocherò nel weekend dell'1 marzo 2020, mentre anche altri derby sono già sul taccuino dei tifosi: la sfida fra Betis e Sevillasarà in programma nei weekend del 9-10 novembre e 14-15 marzo, mentre quello di Madrid fra Atlético e Real animerà il campionato fin dalle prime battute (weekend 28-29 settembre al Wanda Metropolitano) per poi giocarsi al ritorno a inizio febbraio in una fase ancora centrale di stagione.

Sarà forse quella la data della prima svolta della stagione, con il Barcellona campione in carica forte di due titoli consecutivi e di quattro campionati vinti negli ultimi cinque anni. Ma ai nastri di partenza ci sarà anche l' Atlético Madrid guidato da Diego Simeone, desideroso di confermare lo status di prima squadra della capitale, mettendosi nuovamente dietro le "merengues" come già accaduto nella stagione appena conclusa.

Obiettivo: 18 agosto 2019. Sarà questo il giorno di avvio della Liga 2019/2020 , la nuova stagione del massimo campionato spagnolo, il cui calendario è stato ufficialmente svelato oggi. Le due grandi Real e Barça partiranno in trasferta (Celta Vigo e Athletic Bilbao, rispettivamente) e avranno già in mente il primo Clasico, il 27 ottobre al Camp Nou .

Presentato ufficialmente il calendario della Liga 2019/2020: subito avvio in trasferta per Real e Barça, e primo Clasico in programma il 27 ottobre al Camp Nou.

