Il difensore danese lascia la Serie A e si trasferisce in Ligue 1 per 24 milioni più 6 di bonus.

di Redazione Fox Sports - 05/07/2019 13:25 | aggiornato 05/07/2019 13:30

"Joachim Andersen è stato venduto al Lione per 24 milioni di euro, più 6 milioni di bonus". Queste le parole pronunciate a Sportitalia dal presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il difensore classe 1996, 23 anni e 34 presenze collezionate nell'ultima stagione, lascia così l'Italia dopo due anni per mettere piede in Francia per la prima volta.

Probabile ora che lasci la Samp anche Dennis Praet:

Ci sono corsie preferenziali. Lui dovrebbe andare al Milan - ha detto Ferrero - perché Giampaolo è innamorato del giocatore. Infatti, alla Samp, mi aveva detto sempre di non venderlo

Sulla cessione della Samp e l'acquisizione del Palermo: