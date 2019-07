Real Madrid, via in prestito Reguilon e Odegaard

Le loro cessioni seguono quelle di Mateo Kovacic (riscattato dal Chelsea per 50 milioni di euro), Llorente (all'Atletico Madrid per 40 milioni) e Raul de Tomas (al Benfica per 20 milioni). Prosegue così l'opera di sfoltimento del Real Madrid che aveva iniziato il mercato col botto acquistando Eder Militao, Hazard, Jovic, Mendy e Rodrygo.

Doppia cessione in prestito in casa Real Madrid. I protagonisti sono Sergio Reguilon e Martin Odegaard. Il terzino spagnolo classe 1996, chiuso da Marcelo e soprattutto dal neoarrivato Mendy, si trasferisce al Siviglia dopo aver totalizzato 22 presenze e 3 assist nell'ultima stagione con i Blancos.

