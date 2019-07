Il centrocampista spagnolo è a un passo dal trasferimento in Inghilterra.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 05/07/2019 16:20 | aggiornato 05/07/2019 16:25

Dani Ceballos sta per salutare il Real Madrid e cambiare maglia. Lo assicura il portale spagnolo AS, secondo cui il centrocampista spagnolo classe 1996, fresco campione d'Europa con l'Under 21, sarebbe vicinissimo al trasferimento in Premier League tra le fila del Tottenham.

Se l'affare dovesse andare in porto, rimarrebbe a bocca asciutta il Milan di Giampaolo, che nel frattempo ha chiuso per Bennacer dell'Empoli. Ceballos lascia così i Blancos due anni dopo essere arrivato dal Betis. Decisivo per la sua decisione il rapporto con Zinedine Zidane che non è mai stato dei migliori.

Adesso il nazionale iberico s'appresta a volare alla corte di Mauricio Pochettino, che dopo l'ennesima stagione in cui è stato a un passo dal trionfo vuole finalmente interrompere la maledizione e alzare un trofeo. Ceballos sarà di grande aiuto per raggiungere il traguardo.