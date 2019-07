A margine di Wimbledon, lo Special One ha parlato del suo futuro e ha conosciuto Fabio Fognini: "Talento che avrebbe potuto fare di più".

0 condivisioni

di Marco Ercole - 05/07/2019 09:14 | aggiornato 05/07/2019 09:15

Poche parole, che però quando vengono pronunciate da uno come lui, diventano per forza molto rumorose. José Mourinho è tornato a parlare, lo ha fatto praticamente per tutta la seconda parte di stagione, da quando il Manchester United gli ha dato il benservito e lui si è ritrovato a lavorare come opinionista a beIN Sport. Nell'ultimo periodo, però, con lo stop dei campionati, anche le sue riflessioni sono venute meno e con esse i tanti discorsi di calciomercato sul suo potenziale futuro.

Si è parlato di lui accostandolo al Newcastle United quando gli sceicchi avranno completato il passaggio di proprietà, ma anche in riferimento a una nuova inedita esperienza alla guida di una selezione nazionale, accolta con entusiasmo dallo stesso Mourinho.

E soprattutto ha iniziato a circolare la voce di un suo presunto ritorno in Serie A, con accostamenti alla sua Inter, così come alla Juventus (prima che venisse ufficializzato Sarri) e alla Roma (quando ancora la trattativa per Fonseca era allo stato embrionale). Insomma, il nome di José Mourinho è uno di quelli che non tramonta mai e che fa molta fatica a restare libero senza un'associazione a una nuova squadra.

Mourinho potrebbe tornare in Serie A

Mourinho e il suo possibile ritorno in Serie A

Ecco perché le poche parole rilasciate dallo Special One in occasione di una sua comparsata a Wimbledon, seppur striminzite, non possono far altro che provocare molto rumore e avere una grossa eco mediatica:

In futuro? Sempre calcio e sempre alto livello. L'Italia? Potrebbe essere una possibilità.

Il buon José, da abile comunicatore qual è, non ha quindi chiuso al possibile ritorno in Serie A, alimentando voci e indiscrezioni riguardo il suo futuro. E dopo si è concesso anche un "tour" approfondito del torneo di tennis (altro sport di cui è grande appassionato), andando a conoscere di persona Fabio Fognini (grande tifoso interista), così come aveva fatto in passato con l'inglese Andy Murray e gli spagnoli Rafa Nadal e Feliciano Lopez: