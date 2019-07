Le parole del presidente blaugrana sono state chiare: il francese è un obiettivo concreto, mentre per il brasiliano la situazione è più complessa. Nel frattempo, l'Ateltico Madrid si scaglia contro tutti.

di Leonardo Mazzeo - 05/07/2019 21:12 | aggiornato 05/07/2019 21:20

Sono giorni concitati nel quartiere generale del Barcellona, dove (ovviamente) tiene banco l'argomento calciomercato. Nella giornata di oggi è stato presentato il nuovo acquisto De Jong, ma in questa estate potrebbe esserci comunque un gran via vai da quelle parti . E il presidente Bartomeu ha voluto fare chiarezza su due trattative in particolare. Prima, però, è necessario un passo indietro per capire meglio il quadro della situazione.

La Gazzetta dello Sport oggi parlava di "caos" in casa blaugrana: Jordi Mestre, vicepresidente con delege all'area sportiva, si è dimesso ufficialmente per ricoprire la carica di capo degli albergatori di Barcellona, ma in realtà i motivi sarebbero legati a dei conflitti interni. Più precisamente, una parte della dirigenza avrebbe criticato la sua gestione, troppo legata ai nomi altisonanti e poco attenta alla cantera.

A proposito di nomi altisonanti: si continua a parlare del possibile ritorno di Neymar, che sembrerebbe fortemente voluto da Messi; e dall'altra parte c'è da considerare anche la questione Griezmann, con il francese che secondo Marca avrebbe firmato già un pre-contratto con il Barcellona a marzo, che a sua volta adesso sarebbe di fatto "costretto" ad acquistarlo. E in tutto questo c'è da valutare il monte ingaggi, visto che attualmente quello dei calciatori del Barcellona assorbe l'80% del fatturato. In un simile contesto, sono arrivate le dichiarazioni di Bartomeu sul fronte mercato. E che dichiarazioni.

Barcellona, Bartomeu sul mercato: "Ci interessa Griezmann. Neymar? Vuole andare via da Parigi"

Capitolo Griezmann: il presidente del Barcellona ha ammesso che un primo contatto tra le due società c'è stato e che il calciatore interessa ai blaugrana.

Griezmann ci interessa, questo giovedì il nostro CEO Oscar Grau si è riunito con Gil Marin dell'Atletico Madrid per chiedergli se può andare avanti con l'acquisto

A queste parole è poi seguito il durissimo comunicato dell'Atletico Madrid. Più intricata invece la vicenda Neymar, e anche in questo caso Bartomeu non ha usato mezze misure:

Sappiamo che vuole lasciare il PSG, ma anche che il PSG non vuole che vada via. Quindi non c'è nessun caso Neymar

Bartomeu ha ammesso di aver appreso queste informazioni direttamente da Nasser Al Khelaifi in occasione di alcune riunioni ECA e Uefa, poi ha chiosato con una frase di rito: "Non vogliamo parlare di giocatori di altre squadre". Infine, è arrivata anche una battuta sull'influenza di Leo Messi sul calciomercato:

Neymar chiesto da Messi? Bisogna smetterla con questa leggenda secondo la quale Messi chieda i giocatori. I giocatori non chiedono giocatori

Il comunicato dell'Atletico Madrid: "Griezmann e il Barcellona ci hanno mancato di rispetto"

Come accennato, è stato durissimo il comunicato di risposta dell'Atletico Madrid, che ha deciso di condannare sia i comportamenti del giocatore (al quale ora viene chiesto di presentarsi al ritiro), sia del Barcellona, accusato di aver contattato un tesserato di una diretta avversaria in un momento clou della stagione. Ecco il testo integrale: