C’è sempre stato un legame speciale, spero di diventare uno dei migliori giocatori dei Paesi Bassi ad aver giocato al Camp Nou. Credo che non avrò problemi ad adattarmi, mi piace la filosofia del Barça e non è molto distante da quella dell’Ajax

Frenkie De Jong si presenta come nuovo giocatore del Barcellona. Acquistato ufficialmente dall'Ajax lo scorso gennaio per 75 milioni di euro più 11 variabili, il centrocampista olandese ha giocato per altri sei mesi con i lancieri e ora può parlare da blaugrana:

