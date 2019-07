Non so dirvi se abbia già firmato per il Barcellona, ma se lo dite voi mi fido. Nel caso, ne pagherà le conseguenze. Un giorno speriamo di saperlo…

Sono giorni caldissimi per Antoine Griezmann. L'attaccante francese a giorni dovrebbe essere annunciato dal Barcellona che per averlo sborserà i 120 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria. Proprio di questo trasferimento ha parlato Enrique Cerezo, presidente dell'Atletico Madrid:

