Grande successo di pubblico per la gara di salto con l’asta femminile nel centro di Losanna alla vigilia di Athletissima.

di Diego Sampaolo - 05/07/2019 01:57 | aggiornato 05/07/2019 11:03

La campionessa statunitense indoor Katie Nageotte ha vinto la gara di salto con l’asta femminile con ilnuovo record personale all’aperto di 4.82m nella cornice dell’Esplanade du Flon nel pieno centro di Losanna alla vigilia del meeting di Athletissima in programma domani sera allo Stade Olympique de la Pontaise.

Nageotte ha successivamente sfiorato di poco un tentativo alla misura di 4.90m. La statunitense si è imposta davanti alla russa Anzhelika Sidorova e alla britannica Holly Bradschaw, che hanno superato l’asticella alla misura di 4.72m. Il secondo posto è andato a Sidorova per un numero minore di errori. Seguono la svedese Michaela Mejer, la venezuelana Robeilys Peinado e la cubana Yarisley Silva con 4.57m. Katerina Stefanidi ha commesso tre errori alla misura d’ingresso a 4.57.

Katie Nageotte:

Sapevo che se eseguivo tutto bene avevo buone chance di vincere, ma nello stesso tempo gareggiavo contro avversarie molto forti. E’ stata la mia miglior gara all’aperto. So che posso saltare ancora più in alto ma sono molto contenta di come ho eseguito i salti

Alla gara di salto con l’asta hanno assistito tanti appassionati ma anche turisti e passanti incuriositi dallo spettacolo dell’atletica nel cuore della città.

Dichiarazione della conferenza stampa - Noah Lyles: “Nello sprint non c’è nulla di scontato”

Alla vigilia di Athletissima i campioni in gara alla Pontaise hanno parlato ai giornalisti durante le tradizionali conferenze stampa della vigilia all’Hotel Movenpick di Losanna, l’albergo che ospita da tanti anni gli atleti del meeting in riva al Lago Lemano nel quartiere di Ouchy.

Il momento clou del meeting sarà la sfida dei 200 metri tra Noah Lyles, André De Grasse e Ramil Gulyev. Il campione NCAA Divine Oduduru è stato costretto a rinunciare per un problema con il visto.

Noah Lyles correrà il secondo 200 metri della stagione a Losanna un mese dopo il 19”72 fatto registrare nella super sfida del Golden Gala Pietro Mennea persa per due centesimi di secondo contro Michael Norman.

Noah Lyles:

Dopo la gara di Roma la gente mi ha detto che la mia competizione contro Michael Norman è stata la migliore che hanno visto da tanti anni. E’ stupendo sapere che i fans vengono alle nostre gare e rimangono entusiasti. Dopo il ritiro di Usain Bolt si è creata una situazione in cui la gente si chiede prima di ogni gara chi vincerà. Non c’è mai nulla di scontato. Ci sono molte rivalità specialmente negli Stati Uniti e questo è molto eccitante. Battere i record è uno dei miei obiettivi, ma non è l’unico. Il mio obiettivo è divertirmi in ogni gara. Se non mi divertissi, non verrei qui. Il mio lavoro è dare spettacolo. In ogni sessione di allenamento cerco sempre di imparare qualcosa di nuovo. II traguardo è rappresentato dai Mondiali di Doha. Attendo questo appuntamento dal 2017. Non ho niente da perdere perché non ho mai gareggiato in questa manifestazione prima. Sono molto eccitato per i prossimi Campionati statunitensi di fine Luglio. Ai Trials correrò soltanto i 200 metri. Al momento posso pensare solo ai Trials di selezione. Non vedo l’ora di poter dimostrare di essere il migliore

Justin Gatlin arriva a Losanna dalla grande gara di Stanford dove si è classificato secondo alle spalle di Christian Coleman con il personale stagionale di 9”87 al Prefontaine Classic di Stanford.

Justin Gatlin:

Sono rimasto molto sorpreso dal risultato di Stanford. Volevo semplicemente regalare un grande risultato al pubblico perché non mi capita di correre molto spesso negli Stati Uniti. Il passare degli anni non cambia molto il mio programma di allenamento in vista dei Mondiali di Doha. La stagione è insolita perché non abbiamo mai gareggiato fino a Ottobre. Mi piace la situazione attuale dello sprint perché non c’è mai un vero e proprio favorito

L’attenzione del pubblico di casa sarà concentrata sullo sprinter svizzero nato da padre giamaicano Alex Wilson, che ha stabilito due record nazionali correndo i 100 metri 10”08 e i 200 metri in 19”98 al meeting di La Chaux de Fond, cittadina in altura della Svizzera Romanda di lingua francese. Lo scorso anno Wilson ha vinto la medaglia di bronzo sui 200 metri agli Europei di Berlino in 20”04.

Alex Wilson:

Ho sempre desiderato poter correre contro i migliori. Ho lavorato ogni anno sempre più duramente e punto ad obiettivi più importanti. Correre veloce è duro e il fisico risente sempre dello sforzo. Penso di essere in forma per andare forte qui a Losanna

Il piatto forte a livello femminile è la sfida tra due volte campionessa olimpica e tre volte iridata dei 100 metri Shelly Ann Fraser Pryce e la tre volte campionessa europea di Berlino 2018 Dina Asher Smith. Nelle sue precedenti partecipazioni ad Athletissima Fraser Pryce ha ottenuto finora un primo posto nel 2008 in 11”03 nell’anno del primo titolo olimpico e un secondo posto in 10”96 nel 2012.

Shelly Ann Fraser Pryce:

Ho lavorato duramente al ritorno dalla maternità. Quando ho informato il mio coach che ero incinta, era molto contento e mi ha detto di godermi questo momento. Dopo la nascita di mio figlio sono più motivata ad allenarmi duramente e a tornare ai miei migliori livelli. Durante la pausa per maternità mi è mancata la competizione. Ho visto i Mondiali di Londra e mi sarebbe piaciuto gareggiare nella finale. L’aspetto che mi è mancato di meno è quello relativo ai viaggi. Non mi piace molto fare i viaggi lunghi dalla Giamaica all’Europa. Mi motiva molto allenarmi insieme ad atlete come Elaine Thompson. Quando vuoi essere la migliore, devi lavorare molto duramente, ma è importante trovare un equilibrio tra la vita di atleta e quella di famiglia. Al Prefontaine Classic la gara non è andata bene. L’obiettivo è correre in 10”60 ma non sarà facile. L’obiettivo è sempre quello di migliorarsi

Dina Asher Smith:

A Stoccolma faceva molto freddo e c’era molto vento. Per questo ero molta sorpresa del mio ottimo risultato. Voglio vincere tutte le competizioni alle quali partecipo. Ho avuto una grande stagione l’anno scorso. Spero di vincere ancora quest’anno ai Mondiali di Doha. Shelly Ann Fraser è stata una fonte di ispirazione per i risultati che ha fatto dopo la maternità. Aver corso sotto gli 11 secondi a Roma è stato un grande risultato anche se avrei preferito vincere. Non vedo l’ora di correre a Losanna in ottime condizioni climatiche. Voglio divertirmi e fare una buona gara

Una delle gare di maggiore tradizione di Athletissima è il salto con l’asta maschile con la sfida tra Sam Kendricks, Armand Duplantis e Renaud Lavillenie.

Kendricks detiene il record di Athletissima a pari merito con il polacco Pawel Wojciechowski con il 5.93m realizzato due anni fa.

Sam Kendricks:

Il record del meeting é 5.93m. Se ci saranno buone condizioni, chissà cosa potrà succedere. Noi astisti abbiamo una storia simile, frequentiamo le stesse gare. Facciamo un lavoro da sogno e tra noi esiste un bel rapporto. Ci divertiamo a gareggiare l’uno contro l’altro. Quando ho saltato 6 metri per la prima volta Renaud Lavillenie mi ha mandato un messaggio con su scritto: “Benvenuto nel club dei seimetristi

Renaud Lavillenie ha avuto un inizio difficile di stagione a causa di un infortunio ma ora è sulla via del recupero.

Renaud Lavillenie:

Non sono preoccupato per l’inizio difficile che ho avuto in questa stagione. Ero infortunato e la buona notizia è il fatto di essere a posto in questo momento. Ho fatto due gare e sono uscito deluso da entrambe, ma continuo a ricordarmi che sono fortunato a fare questo sport. La sconfitta mi motiva a fare sempre meglio. Non vedo l’ora di gareggiare a Losanna e di dare il mio meglio. Sia le gare nello stadio che le competizioni nel centro delle città sono esperienze uniche per noi. Molti stadi sono fatti per le gare di corsa. Il salto con l’asta è confinato nelle curve, dove spesso c’è molto vento. Le gare nel centro città vengono organizzate in modo da assicurare buone condizioni per il salto con l’asta

Armand Duplantis ha un legame speciale con Losanna perché due anni fa disputò la sua prima gara in Europa allo Stadio Olimpico della Pontaise. Anche il padre Greg gareggiò alla Pontaise di Losanna negli anni 80.

Armand Duplantis:

Ogni anno bisogna ripartire da zero. Nella passata stagione è andato tutto alla perfezione. Quest’anno mi sento un astista migliore rispetto al 2018. Sto migliorando ogni giorno. Sono diventato professionista. E’ diventato un lavoro e questo ha aggiunto pressione. La vita di tutti i giorni non cambia. L’unico cambiamento è che ora viaggio di meeting in meeting e posso guadagnare dei soldi

Promette spettacolo la sfida tra Juan Miguel Echevarria, Luvo Manyonga e Will Claye sulla pedana del salto in lungo.

Juan Miguel Echevarria:

Quest’inverno è stato molto buono ma non così positivo come speravo. Non ho realizzato la misura che volevo ma la stagione è ancora molto lunga e la cosa più importante è arrivare in forma ai Mondiali. Al momento il record del mondo no è una priorità

Luvo Manyonga:

Il mio obiettivo è difendere il titolo mondiale. Quando Echevarria è salito sulla ribalta. È stata una sorpresa. L’aspetto che mi piace di più di lui è la sua umiltà. E’ un grande agonista e insieme ci stimoliamo a vicenda. Penso che il record del mondo sia il traguardo finale nella carriera di un atleta ma non è la mia priorità. L’obiettivo è dominare la specialità per tanti anni. Ho vissuto tanti momenti difficili nella mia vita e cerco di affrontare la mia vita sempre con il sorriso

Orlando Ortega è stato l’ostacolista più veloce al mondo nel 2015 con il 12”94 sui 110 ostacoli realizzato a Parigi. L’anno successivo ha vinto la medaglia d’argento olimpico a Rio de Janeiro. Dopo il bronzo agli Europei di Berlino 2018 e il quarto posto agli Europei Indoor di Glasgow ha deciso di cambiare allenatore per trovare nuovi stimoli. Lo spagnolo di origini cubane ha vinto quattro delle sei gare disputate in questa stagione.

