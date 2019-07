Il club argentino ha aperto le porte del suo stadio per ospitare i senzatetto.

di Redazione Fox Sports - 04/07/2019 11:23 | aggiornato 04/07/2019 18:29

Temperature vicine allo zero a Buenos Aires, il River Plate corre in aiuto dei senzatetto. In collaborazione con l'associazione Red Solidaria, il club argentino ha deciso di aprire le porte del Monumental a chi in questi freddi giorni è costretto a dormire per strada.

Come testimoniato dalle foto pubblicate dal River sui propri account social, i tifosi dei Millonarios hanno donato coperte, vestiti e pasti caldi a centinaia di persone bisognose che sono accorse nell'impianto del River per trascorrere la notte.

Quello del River è un piccolo grande aiuto in un momento di estrema difficoltà economica per tutta l'Argentina. Solo nell'ultimo anno, a causa della svalutazione della moneta e dell'inflazione, circa 8mila persone hanno perso la casa finendo in strada a Buenos Aires. Ne servirebbero tanti di gesti come quello fatto dal club argentino.