Il tennista australiano è stato protagonista dell'ennesimo show sull'erba di Wimbledon.

di Redazione Fox Sports - 04/07/2019 01:53 | aggiornato 04/07/2019 11:12

Quando in campo c'è Nick Kyrgios non ci si annoia mai. Basti vedere quanto successo nel match del primo turno di Wimbledon contro il connazionale Jordan Thompson vinto in cinque set (7-6, 3-6, 7-6, 0-6, 6-1). Durante il tie break del terzo set, Kyrgios ha fatto ridere tutti.

Dopo aver sbagliato il primo servizio ha esclamato: "I can't buy a first serve!". Vale a dire: "Non posso comprare un primo servizio!". E una volta colpito il net sulla seconda battuta, uno spettatore sugli spalti ha urlato: "You can't buy a second serve!". Ovvero: "Non puoi comprare un secondo servizio!".

Tutto lo stadio è scoppiato a ridere, compreso Kyrgios che non è riuscito a trattenere le risate. Oggi l'australiano se la vedrà contro Rafael Nadal nel match valido per il secondo turno. C'è da scommettere che ci sarà da divertirsi anche oggi.