Una coppia unita non solo nell'amore, ma anche nel lavoro. Lui, l'attaccante più forte. Lei, la manager più ambita. Mauro Icardi e Wanda Nara. Due volte capocannoniere della Serie A, miglior uomo squadra, miglior calciatore, miglior goal e performance 2018. Grazie a lei tra i calciatori più pagati. La loro forza: ci fidiamo l'uno dell'altra. Questa è la chiave per essere felici.

Nel frattempo, la moglie di Icardi ha voluto pubblicare su Instagram una story di poco più di un minuto molto celebrativa (che potete vedere nel video in testata), in cui viene mandato questo messaggio assieme a delle immagini e musiche suggestive:

Una story su Instagram un filo autocelebrativa, quella pubblicata da Wanda Nara, moglie e procuratrice di Mauro Icardi . I due sono al centro del calciomercato dell'Inter, che vorrebbe cedere l'attaccante argentino ma senza svalutare il suo cartellino. Su Maurito ci sono Juventus e Napoli interessate, proprio nella giornata di ieri sembra esserci stato un incontro tra Wanda e Paratici per valutare un eventuale futuro in bianconero del centravanti.

