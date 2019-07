Il capoluogo campano vive una serata storica e il suo stadio ha dato prova di poter affrontare grandi eventi.

3 condivisioni

di Antonio Russo - 04/07/2019 16:35 | aggiornato 04/07/2019 16:39

L'Universiade o Olimpiade Universitaria è una manifestazione sportiva multidisciplinare che vede impegnati atleti universitari proveniente da ogni parte del globo. L'evento, giunto alla sua 30a edizione, affonda le proprie radici proprio qui in Italia, in particolare a Torino, dove nel 1959 si disputò la prima edizione di questa manifestazione.

In seguito alla rinuncia da parte di Brasilia il 5 marzo 2016 era stata scelta Napoli per ospitare la 30a Universiade. In tanti dubitavano di tale decisione, ma il capoluogo campano ieri, con una cerimonia maestosa, ha zittito le critiche dimostrando di essere in grado di organizzare un evento di tale portata.

Nei prossimi giorni, fino al 14 luglio, oltre 8mila atleti provenienti da 119 paesi saranno impegnati in 18 sport e 222 discipline diverse negli impianti e nelle città più importanti di tutta la Campania.

17 Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Chiudi 1 di 17

Nella serata di ieri però c'è stata allo Stadio San Paolo la cerimonia d'apertura delle Universiadi, organizzata per l'occasione da Balich Worldwide Shows, il team che ha curato oltre 20 Cerimonie Olimpiche tra le quali Torino 2006 e Rio 2016 oltre alla realizzazione dell'Albero della Vita all'EXPO di Milano 2015.

Nell'attesa che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, regali il colpo James Rodriguez, il San Paolo si è rifatto il look ed è già pronto ad accogliere grandi partite per la stagione 2019/2020. Tra i lavori principali effettuati ci sono i nuovi sediolini, i due mega-schermi, la nuova pista di atletica, i bagni e soprattutto il nuovissimo sistema di illuminazione che già ieri ha dato un saggio delle proprie potenzialità.

A fare da scenografia alla serata un Vesuvio interattivo, fulcro dell'intero evento di ieri sera. Tante le istituzioni presenti, applauditissimo il Presidente Sergio Mattarella, fischiati, invece, sia il sindaco De Magistris che il Presidente della Regione Campania De Luca.

31 Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Facebook Twitter Pinterest

Chiudi 1 di 31

Pubblico presente decisamente politicizzato in verità con contestazioni arrivate durante la sfilata anche ai danni di Francia, Germania e Israele. Boato, invece, per l'Argentina accolta al suono di cori dedicati a Diego Armando Maradona. Buona accoglienza anche per l'Uruguay e per gli USA.

Tanti gli ospiti della serata e gli spettacoli messi in scena. Il video del countdown ha accompagnato ai numeri le corrispondenti didascalie della smorfia napoletana. Dopo la sfilata è stata poi la volta di Malika Ayane, che emozionata ha intonato L'Italiano di Toto Cutugno. Subito dopo grande emozione con Bebe Vio che ha portato il tricolore che ha poi anticipato l'esecuzione dell'Inno di Mameli intonato dal pubblico presente.

Grande show poi tra balli, luci e parti recitate per ricordare le origini di Napoli. Ad "accendere" il Vesuvio però dopo i 4 tedofori che si sono scambiati la torcia lungo il San Paolo ci ha pensato un figlio del capoluogo partenopeo, Lorenzo Insigne, che vestito per l'occasione con la maglia numero 10 dell'Italia, ha idealmente calciato nel vulcano interattivo la scintilla che ha dato origine all'esplosione che ha sancito l'inizio di questa 30a edizione dei Giochi.

Infine momento emozionante con Andrea Bocelli che ha chiuso la serata cantando Nessun Dorma in un San Paolo magicamente in religioso silenzio ad ascoltare uno dei cantanti più importanti che abbiamo, che da anni dà lustro all'Italia in tutto il mondo. Per la cerimonia sono stati impiegati 800 performers dai 16 a ai 60 anni con l'utilizzo di 1500 costumi e 463 persone di produzione provenienti da 19 diverse nazionalità. Insomma numeri da urlo che testimoniano la vittoria di Napoli nell'organizzare uno degli eventi più importanti dell'anno.