I rappresentanti di Inter e Milan hanno avuto un incontro col sindaco di Milano Beppe Sala, al quale hanno annunciato la consegna del piano per la prossima settimana.

C'è fermento in Serie A. Sarà anche merito del cosiddetto Decreto Crescita, quello appena divenuto legge e che ha regalato alle nostre società la possibilità di competere meglio sul calciomercato con i top club stranieri attraverso importanti sgravi fiscali, fatto sta che le trattative fervono, in quantità ma soprattutto in qualità, come da tempo non accadeva.

Sicuramente è bello e pure gratificante vedere finalmente associare ai nostri club i nomi di giocatori di altissimo livello che fino a qualche anno fa finivano, Bayern Monaco a parte, per essere rimpallati al massimo fra Liga e Premier League. L'estate scorsa la Juventus aveva aperto la strada con l'acquisto folle - nel senso jobsiano del termine - e visionario di Cristiano Ronaldo e ora chi può la segue.

Stay hungry, stay foolish, però, non si applica soltanto al mercato. I nostri club forse, e duole dirlo, aiutati anche dal fatto che in Serie A sono aumentati i proprietari stranieri, stanno capendo sempre più l'importanza di offrire al pubblico stadi nuovi, moderni, attrezzati e possibilmente di proprietà. Anche qui la strada l'hanno aperta i bianconeri e piano piano, in qualche caso... pianissimo, si stanno adeguando quasi tutti.

Serie A: San Siro è considerato il più bello stadio italiano

Serie A: quasi pronto il progetto del nuovo San Siro

Uno dei progetti che hanno fatto più discutere negli ultimi mesi è quello del nuovo stadio di Inter e Milan, sia perché le due tifoserie messe insieme fanno una bella fetta dei sostenitori dell'intera Serie A, sia perché a Milano c'è quello che, soprattutto all'estero, viene considerato il più bello stadio del nostro paese, San Siro. Principale oggetto del contendere, infatti, è stata la proposta emersa nei mesi scorsi di abbattere l'attuale struttura del Meazza e costruirne una nuova a poche centinaia di metri di distanza, nell'attuale parcheggio. Molte le voci contrarie all'abbattimento, a partire da quella del sindaco Sala, ma il progetto va avanti e la speranza delle due società milanesi è di avere la struttura pronta per la stagione 2022-23.

L'assegnazione, poi, dei Giochi olimpici invernali del 2026 a Milano e Cortina ha dato un nuovo impulso - le cerimonie di apertura e chiusura dovrebbero infatti tenersi nello stadio milanese - e infatti oggi c'è stato un meeting fra Sala, il suo staff e i rappresentanti di Inter - l'ad Alessandro Antonello - e Milan, presente col presidente Scaroni e l'ad Gazidis. A quanto si è appreso, nel corso dell'incontro i due club hanno annunciato al sindaco che il progetto sulla fattibilità del nuovo stadio sarà consegnato al Comune la prossima settimana.