Il figlio dello storico ex presidente doriano prova a mediare per far sì che la cessione agli anglo-americani si concretizzi. E intanto spunta un altro grande ex.

0 condivisioni

di Massimiliano Rincione - 04/07/2019 15:29 | aggiornato 04/07/2019 15:34

Massimo Ferrero stringe i tempi per la cessione della Sampdoria. Il patron blucerchiato, dopo la riapertura della trattativa con James Dinan e Alexander Knaster - rispettivamente deus ex machina dietro i fondi York Capital e Pamplona Capital - pare essere decisamente più disposto a negoziare una cessione delle quote azionarie di maggioranza. Uno scenario, questo, che gli permetterebbe di tentare l'assalto al titolo sportivo del Palermo qualora, come sembra, i rosanero non venissero ammessi in Serie B e si ritrovassero costretti a partire dai dilettanti.

Una trattativa, quella con il gruppo anglo-americano, che vede l'ex centravanti blucerchiato Gianluca Vialli come figura di mediazione di primissimo livello: qualora tutto si incastrasse nel verso giusto, infatti, sarebbe proprio lui a diventare il presidente del nuovo corso della Sampdoria. Intanto, però, pare che la trattativa vanti un intercessore di tutto rispetto: stando a quanto riferito da La Repubblica Genova, infatti, Edoardo Garrone - figlio del compianto Riccardo - è sceso in campo nel tentativo di mediare tra le parti: obiettivo assottigliare e colmare la forbice tra domanda di Ferrero e offerta del gruppo estero.

Non solo Garrone, però, tra gli ex illustri incontrati da Ferrero nelle scorse ore: ha destato parecchio scalpore, infatti, il meeting tra lo stesso Viperetta ed Enrico Mantovani, figlio dell'altro storico presidente Paolo. Proprio quest'ultimo, infatti, aveva manifestato alcune perplessità sull'attuale gestione attraverso il proprio profilo Twitter. Nulla a che vedere però con questioni legate alla cessione della società, con il diretto interessato che ha smentito qualsivoglia sorta di indiscrezione pur strizzando l'occhio ad un possibile approdo di Vialli al timone della Sampdoria. Ciò nonostante, Mantovani ha comunque pagato pegno - calcisticamente parlando - a Ferrero, sottolineandone i risultati all'esordio nel mondo del calcio in appena cinque anni di gestione ai microfoni de Il Secolo XIX.

Il mio Tweet sulla luce? Non c'entra nulla con l'incontro tra me e Ferrero. Abbiamo parlato di altre cose, e voglio dire che l'ho trovato in forma. Gli ho anche fatto i complimenti per i risultati che ha ottenuto da esordiente nel mondo del calcio in appena cinque anni. Personalmente sarei felice se arrivasse un sampdoriano doc come Vialli, ma penso che nel caso andrebbe riconosciuto a Ferrero quanto fatto.

Sampdoria: il presidente Massimo Ferrero prova l'accelerata per la cessione al gruppo anglo-americano.

Sampdoria: Ferrero accelera i tempi in ottica Palermo?

L'accelerazione per la cessione della Sampdoria da parte di Ferrero va decisamente interpretata come un tentativo deciso di assicurarsi il Palermo: come detto, infatti, è altamente probabile che i rosanero ricomincino dalla Serie D, con buona pace dell'attuale proprietà. Ciò porterebbe alla stipula di un bando, a cui parteciperebbe anche lo stesso imprenditore romano. Il punto, però, è uno: il sindaco palermitano Orlando ha già chiarito come verrà escluso chi vanta già la proprietà di una squadra calcistica. Un segnale chiaro, dunque, da parte di Ferrero, che dovrà comunque guardarsi dalla concorrenza del duo Dario Mirri-Rinaldo Sagramola - attualmente favorito -, dell'imprenditore locale Tommaso Dragotto e dell'italo-americano Tony Di Piazza.