Il rider della HRC predica concentrazione e non vuole subire un'altra beffa in stile Austin. Il pilota della Yamaha, invece, tiene il profilo basso e punta il dito sull'avversario della Honda.

04/07/2019

Dopo il successo di Maverick Vinales ad Assen la MotoGP vola in Germania, da 6 anni terra di conquista di Marc Marquez in MotoGP. Ad infiammare però il pomeriggio tedesco è sicuramente il mercato piloti e in particolare quello in casa Ducati. Il marchio di Borgo Panigale, infatti, ha annunciato finalmente che Danilo Petrucci è stato riconfermato anche per la prossima stagione.

Una notizia decisamente importante soprattutto per il ragazzo che nelle ultime settimane sembrava soffrire questa situazione. La riconferma di Petrucci chiude la porta in faccia a Bautista che dall'alto dei suoi grandi risultati in SBK sognava il grande ritorno in MotoGP e a Miller che in Pramac sta facendo bene.

Per quanto concerne, invece, il circuito tedesco, il tracciato è contraddistinto da un gran numero di curve a sinistra, 10 per la precisione. Qui in Germania Marquez vince, contando anche le categorie inferiori, ininterrottamente da 9 anni, numeri eccezionali che lo rendono il favorito numero uno in vista di domenica.

Marquez rincorre la sua 7a vittoria consecutiva in MotoGP in Germania

MotoGP, Marquez: "Teniamo alta la concentrazione"

Proprio il rider iberico durante la conferenza stampa ha provato ad analizzare la sua attuale situazione di classifica.

Mi sento bene perché siamo in un'ottima situazione di classifica. Ad Assen abbiamo vissuto un ottimo weekend. In gara siamo riusciti a portare a casa 20 punti molto importanti. Vedremo qui i nostri avversari dove saranno, cercheremo di essere competitivi. Ad Austin tutti si aspettavano una vittoria come anche qui e poi alla fine è stato il mio peggior weekend stagionale. Cercheremo di tenere alta la concentrazione. Noi dobbiamo cercare di salire sempre sul podio.

Naturalmente durante la consueta conferenza pre-weekend è intervenuto anche Petrucci, fresco di rinnovo con Ducati, che ha raccontato la sua personale emozione di restare un altro anno con la Rossa.

Sia io che Ducati volevamo continuare. La prima parte di stagione è stata positiva, sin dalle prime interviste ho sempre detto che il mio obiettivo era quello di restare in questo team per il maggior numero di anni possibili. Sicuramente potrò gareggiare ora con meno pressione. Sono in lotta per il 3° posto in classifica. Io e Andrea vogliamo fare gare migliori di quella di Assen.

Petrucci ha firmato da poco il rinnovo con la Ducati

MotoGP, Petrucci: "Io e Andrea dobbiamo fare di più"

Il rider di Terni ha analizzato il weekend scorso e questo che è ormai alle porte memore del fatto che la Ducati tra queste curve non ha mai brillato molto.

Ad Assen abbiamo vissuto uno dei weekend più strani della stagione. Fino a sabato mattina la moto era praticamente perfetta. Il pomeriggio, invece, è stato l'opposto. Domenica abbiamo risolto in parte il nostro problema, ma eravamo distanti dalla vetta. Dobbiamo lavorare meglio. Io Andrea dobbiamo fare qualcosa di più per essere più veloci dei nostri avversari.

Tra i candidati per la vittoria domenica però non può mancare naturalmente Maverick Vinales, fresco vincitore ad Assen, che durante la conferenza ha provato a spiegare le sensazioni assaporate dopo il successo di domenica.