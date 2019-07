La Rossa di Borgo Panigale e Danilo pronti alla firma durante il weekend del Sachsenring. Il ternano affiancherà per un altro anno Dovizioso, che percepisce ingaggi dieci volte superiori.

Firmare o non firmare? Il dilemma riguarda due pezzi grossi della MotoGP. Ducati in primis - in quanto azienda e team presente nel paddock - più il pilota, Petrucci. Insieme (ufficialmente) da inizio anno, la Rossa ed il ternano stanno avendo soddisfazioni iridate. Un successo è già arrivato, per giunta al Mugello. Altri due podi calcati dal numero 9 hanno confermato come il matrimonio tra Desmosedici GP e Danilo stia funzionando.

Si è parlato più volte di un rinnovo in vista per le parti. Rinnovo che non è ancora stato stilato, ma proprio al Sachsenring dovrebbe concretizzarsi. Durante il Gran Premio di Germania, lo staff di Borgo Panigale ed il management del corridore sottoscriveranno, finalmente, un rinnovo. Si vocifera si tratti, nuovamente, di un accordo annuale. Petrucci percepisce oggi circa 50000 euro di ingaggio. I "premi partita" fanno salire la cifra. Non abbastanza per uno da considerare come protagonista in ogni weekend.

Il ritocco arriverà sul piatto della negoziazione, ma non rimarrà negli annali del moto - mercato. Tuttaltro. Innanzitutto, pare che l'offerta Ducati sia inerente alla sola stagione 2020. Un ulteriore campionato e poi, chissà. In seconda istanza, lo stipendio proposto a Danilo oscillerebbe tra i 600000 e 750000 euro. Insomma, non un raddoppio come si pensava. Paragonando i i numeri a queli di Dovizioso, Andrea percepisce circa dieci volte tanto. La differenza è abissale. Ma non è tutto: prima delle firme, c'era pure l'ombra di Lorenzo che incombeva insistente. Jorge sarebbe tornato volentieri in rosso. Il maiorchino chiedeva però troppo e si è infortunato. Il suo futuro in MotoGP è legato ancora al marchio Honda.

Si vogliono ancora bene, perché lasciarsi proprio ora? Del resto, un passo alla volta, i risultati stanno arrivando. Passato dal team Pramac "satellite" a quello factory di Borgo Panigale, Danilo sapeva che avrebbe avuto a disposizione tutto ciò che gli occorreva per raggiungere il sogno tenuto nel cassetto per anni. Al Mugello, di fronte ad una folla oceanica e tricolore, Petrucci ha esaudito il desiderio, vincendo alla grande il suo primo Gran Premio in carriera, in una strada con pendenza verso l'alto.

Anche le quotazioni del ternano sono, di conseguenza, decollate: con in mano un successo e l'amore del popolo ducatista, difficile dire "no" a Petrux, inseritosi tra i top rider della categoria. Perché attendere e prolungare le fasi del rinnovo? I motivi sono diversi, e non solo economici. Ducati ha valutato bene le proprie pedine disponibili, tra le quali l'australiano Miller ed il rookie Bagnaia.

Jack, tuttavia, dovrà correre un altro anno con Pramac e Pecco è troppo giovane ed inesperto per il grande salto. Meglio temporeggiare. Inoltre, sotto le ceneri, covava la voglia di Lorenzo - insoddisfatto in Honda - di riprovarci con la "primadonna in rosso". Cifre troppo esose e l'infortunio rimediato ad Assen hanno allontanato questa non improbabile ipotesi, spianando la strada di Petrucci. Pronto alla firma, su un foglio notificato e servito nel weekend tedesco del Sachsenring.

Tutto il 2020, poi si vedrà. Non facile correre con la spada di damocle della scadenza sul collo, ma questo è l'attuale situazione del motociclismo: quando arriva una buona offerta, meglio accettarla. Le condizioni, oltre ad un ingaggio che va dai 600000 ai 750000 euro, è legata ad una sola stagione, includente premi risultato ed altri bonus. Non malaccio, ma nemmeno il top. E poi: Danilo dovrà ancofa recitare la parte della seconda guida? Si spera di no per lui e per lo spettacolo. Ad Assen, Petrucci poteva superare Dovizioso. Non l'ha fatto, se ne è accorta tutta la folla della MotoGP.