L'ex stella dei Blues segue le orme di Zidane, Gattuso e Solskjaer, ma anche di Kenny Dalglish. È una scelta opportuna o avventata?

di Antonio Gargano - 04/07/2019 13:11 | aggiornato 04/07/2019 13:15

La voce si è rincorsa per giorni, tra pro e contro che avrebbe potuto portare una scelta del genere. Alla fine, però, il Chelsea ha scelto il successore di Maurizio Sarri nelle vesti di nuovo manager: a Stamford Bridge torna Frank Lampard, in panchina e non da capitano, dopo l'esperienza in Championship alla guida del Derby County. Con i Rams ha sfiorato la promozione, sfumata nella finale di Wembley contro l'Aston Villa.

Il popolo dei Blues accoglie nuovamente una leggenda, acclamata per 13 anni dopo 648 presenze e 211 gol. Numeri da capogiro per un centrocampista offensivo, che ha fatto la storia del club sia in campo nazionale che europeo. Le vittorie in Premier League a 50 anni di distanza e gli storici successi in Champions League ed Europa League portano il suo nome.

Lampard guiderà il Chelsea per i prossimi 3 anni. A 41 anni, conferma una tendenza sempre più comune in diversi club di livello internazionale: affidarsi a vecchi giocatori che hanno fatto la storia da quelle parti. Una scelta che, fino a questo momento, ha avuto risultati alterni e spesso figli di situazioni già esistenti nell'ambiente, che hanno permesso di raggiungere determinati risultati o mancarne di altri.

Frank Lampard è il nuovo allenatore del Chelsea: perché i club stanno scegliendo le loro leggende?

La firma con il Chelsea impone a Lampard di compiere un salto non indifferente: dalle ambizioni di promozione con un club di Championship alla lotta al vertice e in Champions League con una squadra a cui ha legato indissolubilmente il suo nome. Una responsabilità non da poco, soprattutto dopo che la gestione Sarri, che non ha mai totalmente soddisfatto i tifosi, ha comunque portato a Stamford Bridge un'Europa League e un terzo posto dietro le due corazzate Manchester City e Liverpool. E se stavolta dovesse andar male? Una leggenda di questo calibro, braccio destro di John Terry nello spogliatoio, perderà l'amore del suo pubblico?

È un rischio che l'ex centrocampista ha deciso di correre, al pari di tanti suoi colleghi in giro per l'Inghilterra e l'Europa. Uno dei pionieri è stato sir Kenny Dalglish: dopo aver vinto tutto da giocatore del Liverpool sotto la guida di Bob Paisley, lo scozzese è diventato allenatore-giocatore dei Reds, vincendo 3 campionati, 2 FA Cup e 4 Charity Shields. È tornato da manager nel 2011, vincendo una Coppa di Lega e confermandosi un vincente nella storia di Anfield.

Sir Kenny Dalglish, giocatore e allenatore del Liverpool tra il 1977 e il 1990, poi una seconda volta nel 2011/2012

Stesso rischio che ha deciso di prendere Zinedine Zidane, che nel 2016 è subentrato a Rafa Benitez nell'altalenante stagione del Real Madrid. Il francese, che da giocatore ha vinto la Champions League del 2002 con un suo gol d'antologia, ha trascinato le merengues alle 3 vittorie europee consecutive tra il 2016 e il 2018. Le condizioni difficili in cui ha preso la squadra hanno fatto in modo che la sua personalità da manager si imponesse nello spogliatoio. Il processo inverso è accaduto dopo il suo momentaneo addio, un anno fa: Lopetegui e Solari hanno affondato un Real Madrid che ha chiuso la stagione senza trofei, prima del ritorno di Zizou.

Zidane al Real Madrid: il francese ha vinto una Champions League da giocatore e 3 da allenatore

Esito opposto, invece, se si torna in Inghilterra. Il Manchester United ha affidato la panchina ad Ole Gunnar Solskjaer, eroe nella finale di Champions League di Barcellona nel 1999 e simbolo del treble dei Red Devils. Dopo un inizio a grandissima velocità e la qualificazione ai quarti di Champions con la rocambolesca vittoria sul PSG, dalle parti di Old Trafford si è inceppato qualcosa. Lo United è uscito di scena in Europa e ha fallito la qualificazione alla prossima Champions League, dopo una corsa con Chelsea, Tottenham e Arsenal, tutto nel giro di poche settimane. Dopo l'addio di Ferguson nel 2013, il club non ha ancora trovato un manager in grado di garantire la stessa dimensione e la stessa mentalità.

Solskjaer ha vinto la Champions League del 1999, ma alla guida del Manchester United si è subito inceppato

Casi importanti ci sono anche in Italia. Gennaro Gattuso ha concluso l'ultima stagione sulla panchina del Milan: nonostante numerose contestazioni, l'ex bandiera rossonera ha sfiorato la qualificazione in Champions League garantendo comunque un piazzamento in Europa, prima della recente esclusione. Il feeling non ha funzionato, come non funzionò con Clarence Seedorf e Filippo Inzaghi. Suo fratello Simone, però, è uno degli allenatori più apprezzati della Serie A. Alla guida della sua Lazio, che da giocatore ha guidato in Italia e in Europa, il più piccolo degli Inzaghi ha appena vinto una Coppa Italia e sarà nuovamente ai nastri di partenza dell'Europa League, dopo un timido contatto con la Juventus per diventare il successore di Allegri.

Gattuso ha vinto tutto da giocatore del Milan, meno soddisfazioni come allenatore dei rossoneri

Una serie di esempi che conferma sia la predisposizione a scegliere tecnici giovani, sia l'idea di nominare professionisti che conoscono l'ambiente e hanno contribuito a plasmarlo nel corso degli anni. Frank Lampard accetta la sfida del Chelsea consapevole dei rischi a cui va incontro e dei benefici che avrà all'inizio della sua avventura da manager dei Blues. Un annuncio che infiamma Stamford Bridge, in attesa di sapere se i risultati sul campo daranno il giusto seguito a questo entusiasmo.