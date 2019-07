Incrocio tra Wanda Nara e l'uomo mercato della Juve, Fabio Paratici, a Ibiza. L'Inter chiede almeno 60 milioni per il suo attaccante e rifiuta scambi. Il Napoli resta in corsa.

04/07/2019

Che Icardi e l'Inter possano dirsi addio nel corso di questa sessione di calciomercato, è molto probabile. Meno scontati sono invece i tempi della separazione e soprattutto la prossima meta dell'attaccante argentino. Il destino del numero 9 nell'estate 2019 rischia però di diventare un caso, complici le diverse voci che si rincorrono sull'addio di Maurito dopo sei anni in nerazzurro, con 219 partite giocate e 124 reti all'attivo.

Icardi non rientra nel progetto tecnico di Antonio Conte, ma (a meno di colpi di scena o accelerate improvvise) sarà ai nastri di partenza del ritiro dell'Inter al via lunedì 8 luglio. Ad alimentare nuovi rumors sulla partenza del centravanti sono state le voci, confermate, della presenza a Ibiza della sua moglie-agente Wanda Nara e dell'uomo che ha in mano le sorti del calciomercato della Juventus: Fabio Paratici. Ufficialmente in Spagna per portare avanti i colloqui con l'entourage di Joao Cancelo, in uscita, Paratici avrebbe approfittato della trasferta per avere il polso della situazione sul futuro del centravanti di Rosario.

Alla Juventus Icardi piace da tanto tempo, ma la simpatia verso il giocatore non si è mai trasformata in una vera e propria trattativa. Dapprima perché in questo momento la Juventus sta lavorando per l'arrivo di De Ligt in difesa e deve prima sfoltire l'attacco a disposizione di Maurizio Sarri, poi per un aspetto economico: i bianconeri non sarebbero disposti a pagare la clausola da 110 milioni attivatasi ufficialmente lunedì scorso, mentre l'Inter ha respinto al mittente le idee di scambio (con conguaglio in denaro) con i vari Cuadrado, Khedira, Higuain e Mandzukic. Ai nerazzurri piace Dybala, ma su la Joya pesa l'ampia differenza di vedute sulla valutazione da parte dei due club. Per congedare Icardi, il gruppo Suning chiede almeno 60 milioni di euro.

Da una parte una squadra, l'Inter, che ha fretta di vendere un giocatore lontano al progetto e puntare con decisione su altri due attaccanti (Dzeko e Lukaku sono le prime scelta). Dall'altra un club, la Juventus, che deve prima rendere meno numeroso il reparto di attacco per poi eventualmente inserirci un centravanti di statura internazionale come Icardi. Nel mezzo, la coppia formata dalla moglie-agente e dal giocatore classe 1993, che avrebbe indicato nella maglia bianconera la destinazione preferita per la stagione 2019/2020. Nell'intrigo di mercato, però, c'è anche una terza protagonista: il Napoli.

La presenza dei bianconeri al tavolo degli interessati ha spinto sin qui Icardi a non ascoltare le offerte di Roma e Napoli, fino a ribadire sui social la propria intenzione di restare all'Inter. Un destino molto complicato da realizzare. Così il club di Aurelio De Laurentiis è pronto a inserirsi in caso di ulteriori rallentamenti sull'asse Milano-Torino, approfittando del gradimento manifestato da Wanda per la piazza. A prescindere dall'acquirente per Maurito, appare molto probabile che si entri nel vivo soltanto ad agosto, a meno di improvvise accelerazioni oggi difficilmente ipotizzabili.