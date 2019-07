Sarà una partita senza importanza, è solo da rispettare. Il Perù? Non sono mai stati superiori a noi, ma sono stati bravi ad approfittare delle singole situazioni. Abbiamo provato a reagire nel secondo tempo, però non siamo stato fortunati. Prendiamo le cose buone che abbiamo fatto in questa Copa América e cerchiamo di migliorare in vista dei prossimi impegni.

La mia caviglia è distrutta, mi fa tanto male, ora vediamo che cosa succederà. Sono triste, il primo tempo è stato strano. Il Perù ha concretizzato le due occasioni avute e questo ha fatto la differenza. Non possiamo sbagliare in questo modo in semifinale. Congratuliamoci col Perù per la finale.

La terza finale consecutiva di Copa America non è stata conquistata dal Cile, la Roja è stata eliminata (meritatamente) dal Perù in semifinale. Un 3-0 pesantissimo, che ha fatto inevitabilmente male ai giocatori cileni. Su tutti Arturo Vidal , il guerriero che ha dovuto arrendersi sul campo, dopo aver dato tutto nonostante le precarie condizioni fisiche:

Il centrocampista del Barcellona a pezzi dopo l'eliminazione dalla Copa America per via della sconfitta con il Perù in semifinale.

