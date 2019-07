Calciomercato, Ander Herrera nuovo giocatore del Psg

Annuncio ad effetto del club parigino, con un video in cui il calciatore stesso si acquista sul videogame targato EA Sports.

di Marco Ercole - 04/07/2019 19:21 | aggiornato 04/07/2019 19:31

Chi di "parametro zero perisce, di parametro zero ferisce". Si potrebbe dire così, alternando il verso del famoso detto, per spiegare la situazione di calciomercato che ha portato all'annuncio del nuovo acquisto del Psg. Perso Rabiot arrivato al termine del suo contratto, i parigini non ci hanno infatti messo poi così tanto a trovare il sostituto, prendendolo allo stesso modo. Ander Herrera è un nuovo giocatore del Psg, trasformando in ufficiale un movimento annunciato ormai da settimane.

Il centrocampista arriva appunto a parametro zero, aveva scelto di trasferirsi in Ligue 1 già da molto tempo e ha rispettato la parola data al club, che ha deciso di ufficializzare il suo tesseramento con un video di presentazione in cui si vede lo stesso giocatore "acquistarsi" sul videogame della EA Sports, FIFA 20, per poi dire: "Ici c'est Paris".

Ovviamente oltre al colpo di scena mediatico c'è stato anche il comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito per annunciare il movimento di calciomercato:

Il Paris Saint-Germain è orgoglioso di annunciare l'arrivo di Ander Herrera Agüera. Arrivato dal Manchester United, dove è rimasto fino alla fine del suo contratto, il centrocampista spagnolo ha firmato un contratto di cinque anni con il club della capitale, fino al 30 giugno 2024.

A seguire sempre sul sito ufficiale si possono trovare anche le prime dichiarazioni di Ander Herrera da calciatore del Psg:

Il Psg è il più grande club di Francia, che continua a crescere e che gioca per vincere tutti i titoli possibili. Avevo tanta voglia di raggiungere Parigi e indossare questi colori. Il club ha una grande storia e sono orgoglioso di poterne scrivere nuove pagine. Raggiungere questa società è una sensazione straordinaria, adoro anche la città, Parigi, la più bella del mondo. Vi prometto tre cose: lavoro, professionalità e passione. E anche di migliorare il mio livello di francese, perché penso che la lingua sia molto importante per la comunicazione di una squadra.

Lo spagnolo di 29 anni (ne compirà 30 ad agosto) era stato acquistato da Red Devils nell'estate 2014 dall'Athletic Bilbao per 36 milioni di euro.