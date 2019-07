La valutazione dei giocatori è simile (circa 25 milioni di euro) e quindi la trattativa sarebbe già in discesa. Non sarebbe un problema neanche il ricco ingaggio di 4,5 milioni percepito da Strootman, pronto a decurtarsi lo stipendio pur di tornare alla Roma.

Appena un anno fa lasciava la Roma a campionato iniziato, adesso Kevin Strootman potrebbe già fare rientro nella Capitale. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il club giallorosso starebbe seriamente pensando di riportare alla base il centrocampista olandese classe 1990 che nell'ultima stagione ha collezionato 28 presenze e 1 gol in Ligue 1 col Marsiglia.

Il centrocampista olandese potrebbe tornare in giallorosso a un anno distanza: al Marsiglia finirebbe il francese ex Siviglia.

