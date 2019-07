Le prime parole ufficiali di Petrachi da dirigente del club giallorosso.

di Marco Ercole - 04/07/2019 16:38 | aggiornato 04/07/2019 16:53

Dopo un lungo tira e molla con il Torino, per Gianluca Petrachi è arrivato il momento di presentarsi ufficialmente come nuovo direttore sportivo della Roma. Nel centro sportivo Fulvio Bernardini è andata in scena alle 16 la conferenza stampa, dove il nuovo dirigente giallorosso è stato accompagnato da Guido Fienga, che ha introdotto il nuovo innesto societario:

Siamo molto contenti di presentare Gianluca Petrachi come nostro nuovo direttore sportivo. È stato un corteggiamento tutto sommato breve, anche se abbastanza intenso e finalmente può lavorare con noi ed è ufficialmente in carica. Ho avuto modo in questo breve tempo di confrontarmi e lavorare con lui e i primi giorni sono particolarmente incoraggianti per l’intesa avuta con tutta la struttura della Roma.

A seguire è toccato allo stesso Petrachi presentarsi come nuovo ds della Roma:

Sono molto felice di essere qui, è un onore. Credo che qualsiasi ds e mio collega faccia questo lavoro ambisca a essere in una società così prestigiosa. Prima però vorrei ringraziare tutto il popolo granata che mi ha sostenuto in questi anni di lavoro. Non l’ho fatto prima perché per varie ragioni non ho rilasciato dichiarazioni ufficiali. Ma ci tenevo, per me oggi parte una nuova sfida con l’ambizione di far bene.

Il nuovo ds della Roma Gianluca Petrachi

Roma, Petrachi si presenta come nuovo ds

Poi il tecnico ha speso belle parole per Fonseca, una delle sue prime scelte da dirigente della Roma:

Sono rimasto molto colpito da lui. Lo seguivo negli ultimi anni perché c’era un giocatore dello Shakhtar che volevo portare al Torino. E ho visto come giocava quella squadra. In quelle tre partite ho avuto la dimensione dell’allenatore. Si vedeva un’idea di gioco, squadra corta, aggressiva, recupero di palla immediata. Una mentalità che amo. Siccome ho fatto il calciatore, anche se non di grandissimo prestigio, posso dire che se avessi avuto un allenatore come lui, credo che la mia carriera sarebbe andata in modo diverso.

E ancora:

Codifica il gioco, dà dettagli tattici precisi. Però non è un integralista, è molto elastico e attento ai giocatori che ha. La sua voglia e determinazione mi ha stregato. La forza è dovuta a questa figura, credo che possa dare a tutti i tifosi della Roma un’identità ben precisa di come possa giocare la squadra la domenica. Ci vorrà un po’ di tempo, è normale. Portare un certo tipo di concetto di gioco non è facile. Ma sono molto ottimista. Abbiamo le idee chiare, abbiamo la stessa visione di calcio. Questo penso sia fondamentale in un rapporto tra allenatore e direttore affinché tutto possa funzionare bene.

Roma, il nuovo allenatore Fonseca

Calciomercato, Higuain come Batistuta

Poi l'argomento principale delle domande è diventato inevitabilmente il calciomercato, a partire da tutte le situazioni legate al reparto offensivo, sia in uscita (Dzeko e Schick) che in entrata (tentazione Higuain)

Deve passare il messaggio che non è che uno si sveglia il mattino decide di andar via e ci ricatta: la Roma non deve essere ricattata da nessuno. Se qualcuno non vuole stare a Roma, si presenta con la squadra che lo paghi il giusto e può andare. Higuain? Chi lo discute è un pazzo. È un giocatore che ha perso un po’ di autostima, ma non sta a me giudicarlo, potrebbe far comodo alla Roma qualora Dzeko andasse via. Credo che per ritrovarsi non possa trovare soluzioni migliori della Roma, qua potrebbe seguire le orme del suo connazionale Batistuta, che ha lasciato un segno indelebile. Oggi però voglio pensare a Dzeko, che è un giocatore della Roma e capirà che qui l’aria sta cambiando, che vuole fare le cose in un certo modo. Qualora volesse andar via, l’Inter ci deve pagar bene il giocatore. Per andare sul mercato si devono avere i soldini in tasca.

Una linea, quella delle motivazioni, che riguarda anche le altre operazione in entrata:

Quando ho parlato con Pallotta, mi ha detto che noi dovremo investire sui giovani di prospettiva, che hanno voglia e gli ho passato dei messaggi su cui siamo stati molto chiari entrambi: dobbiamo rinforzare la squadra e ripartire, ci sarà da aspettare qualcuno perché ci sono dei giovani e bisogna aspettarli. Oggi ho dato 2 o 3 parametri su alcuni giocatori che mi piacerebbe prendere e mi è stato detto: “Se sei convinto e ti piace porta avanti la trattativa e cerca di portarlo a casa”. Naturalmente tutto ciò che faccio è condividere con l'allenatore gli acquisti, non ho mai preso un giocatore senza il consenso del tecnico. Ci deve essere condivisione. Stiamo andando avanti. Oggi siamo qui e stiamo lavorando per chiudere un giocatore oggi stesso.

Roma e Higuain, per Petrachi sarebbe la soluzione ideale

Pista Barella abbandonata

Si passa poi a parlare della trattativa con il Cagliari per Barella: