Florentino Perez chiede 42 milioni di euro, gli stessi che si aspettava dal Bayern per il riscatto. Da Napoli valutano le mosse, c’è già il sì del colombiano.

di Francesco Maria Bizzarri - 04/07/2019 12:33 | aggiornato 04/07/2019 12:38

Senza fretta, il Napoli non spinge sull’acceleratore per quanto riguarda l’affare James Rodriguez. Il vero obiettivo di mercato, dopo l’arrivo di Manolas, è diventato il colombiano. Ma il Real Madrid non fa sconti e patron De Laurentiis pazienta.

Florentino Perez chiede 42 milioni di euro, gli stessi che si aspettava dal Bayern Monaco dopo due anni di prestito. Niente riscatto però, così il fantasista ha fatto ritorno alla casa blanca. È stuzzicato da una avventura al Napoli, dove ritroverebbe un allenatore che stima moltissimo, Carlo Ancelotti.

Nessun braccio di ferro, almeno per ora. Il mercato è lungo. Da una parte c’è il Real che non ha la necessità di vendere per fare cassa, dall’altra gli azzurri che non vogliono spendere una cifra così alta per il colombiano. Sono giorni di stallo, con l’agente Jorge Mendes che lavora sotto traccia.

Il mercato del Real Madrid è partito con il botto: Rodrygo, Mendy, Militao, Jovic e Hazard. Spesa totale di oltre 300 milioni di euro. Ma ha venduto facendo cassa per 90 milioni e ha una liquidità di 180 milioni. Tradotto? La società di Madrid non ha l’obbligo di rientrare delle spese per rispettare il Fair Play Finanziario. Tutto in regola, ecco perché Florentino Perez pretende 42 milioni per James Rodriguez. E non ha intenzione di darlo via in prestito come fatto nelle ultime due stagioni.

Il Napoli non molla James Rodriguez, ma non ha fretta

Il Napoli non forza la mano, ha capito che c’è margine di trattativa, ma senza esagerare. Il colombiano non rientra nei piani di Zidane, andrà via, ma a certe condizioni e cifre. Di tempo ce n’è da qui alla fine del mercato, anche se i tifosi speravano in un altro grande colpo prima dell’inizio del ritiro, che inizierà a Dimaro sabato prossimo. De Laurentiis dovrà rivedere la propria strategia: l’intenzione era quella di portare avanti una operazione inferiore ai 40 milioni di euro e dilazionare il pagamento in diversi anni, così da non appesantire il bilancio societario.

L’affare ora è nelle mani di Jorge Mendes, potentissimo agente portoghese. Il patron azzurro è comunque fiducioso: ha incassato il sì di James Rodriguez, anche se lato contrattuale ci sarà molto da discutere su clausole e diritti di immagine, visto che il giocatore è una stella in Colombia e Sudamerica.