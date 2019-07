L'attaccante dominicano è stato proposto ai rossoneri, che però prima dovranno liberare spazio davanti: Cutrone e André Silva in uscita.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 04/07/2019 11:06 | aggiornato 04/07/2019 11:11

L'asse di mercato tra Milano e Madrid continua a essere molto caldo e produttivo. Nei giorni scorsi Milan e Real hanno instaurato un proficuo canale di dialogo nel quale i rossoneri si sono informati sullo status degli esuberi delle Merengues. Poi, all'improvviso, si è arrivati alla conclusione della trattativa lampo per Theo Hernandez: il terzino sinistro spagnolo sbarcherà a breve in Italia e si legherà ai rossoneri con un accordo biennale, dopo che per il suo cartellino verranno investiti circa 20 milioni di euro.

D'altronde il profilo di Theo, come viene chiamato abitualmente, è perfetto per quello che la dirigenza milanista si è prefissa di fare da gennaio in poi: Paolo Maldini e Zvone Boban cercano gente giovane ma già pronta all'uso, con margini potenziali di crescita ancora inesplosi e, possibilmente, che possa aiutare la squadra a compiere uno step successivo dal punto di vista della qualità. Per questo, tra i tanti nomi accostati ai rossoneri, si è fatto anche quello di Dani Ceballos, il quale però rappresenta più un sogno che altro, visto che per il fresco campione d'Europa under 21 in Spagna non sono disposti a scendere sotto la richiesta di 40 milioni di euro. Maldini ci ha provato, proponendo almeno un prestito biennale, ma al momento Florentino Perez ha detto di no.

Eppure ci sono ancora diversi calciatori sui quali ci si può fare ragionevolmente un pensierino. Uno di questi è senza dubbio Mariano Diaz, attaccante di origine dominicana che il Real Madrid ha pagato circa 22 milioni di euro durante la sessione di calciomercato estiva del 2018. Nonostante l'investimento, la punta ex Lione non è mai riuscita a ritagliarsi un vero e proprio spazio, venendo utilizzato poco e soltanto per dare respiro ai titolari in partite nelle quali la posta in palio non era così importante. Zidane lo ha incluso nella lista del "sacrificabili", così il suo procuratore - nei giorni scorsi - ha citofonato in sede per chiedere un chiarimento definitivo.

Potrebbe essere Mariano Diaz il nome nuovo per l'attacco del Milan: l'attaccante di origine dominicana, che a Madrid non trova spazio, è stato offerto dalla dirigenza spagnola a Paolo Maldini

Milan, piace Mariano Diaz: il Real Madrid lo offre a Maldini

Partiamo subito col dire che, almeno al momento, l'accostamento di Diaz al Milan è più un'idea che altro. Questo perché, al centro di tutto, vanno messi dei ragionamenti gestionali dai quali non si può pensare di prescindere. Innanzitutto, quando parliamo dell'ex lionese (21 gol in 45 presenze durante l'ultima stagione in Ligue 1), ci riferiamo a una prima punta, ruolo nel quale a oggi i rossoneri sono decisamente imballati.

Basti pensare, infatti, al fatto che in rosa Giampaolo si è ritrovato il polacco Piatek, Cutrone e anche il rientrante André Silva, non riscattato dal Siviglia nonostante mille rassicurazioni in tal senso. Sarà quindi necessario far uscire un paio di questi giocatori prima di pensare a un eventuale arrivo di questo tipo. Detto che Piatek è uno degli intoccabili, con gli altri due la società vorrebbe tirare una cifra superiore almeno ai 50 milioni di euro. Difficile, soprattutto perché per adesso né Cutrone né André Silva hanno offerte reali per le mani.

Vota anche tu! Mariano Diaz è il rinforzo giusto per l'attacco del Milan? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Mariano Diaz è il rinforzo giusto per l'attacco del Milan? Condividi





Però il Real Madrid è disposto ad aspettare, senza pressare troppo i rossoneri, coi quali si è creato un rapporto molto saldo: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le Merengues avrebbero offerto Mariano Diaz a Maldini che, a sua volta, non avrebbe respinto completamente la proposta al mittente. Proiettandoci un attimo avanti, si potrebbe anche pensare a quanto un giocatore di questo tipo potrebbe essere funzionale al gioco di Giampaolo.

L'allenatore rossonero predilige giocare con un centravanti e una seconda punta di ruolo, per questo motivo verrà valutato anche un profilo in tal senso. Diaz però ha 23 anni e potrebbe veramente rappresentare un investimento in ottica futura, soprattutto se dalla Spagna dovessero permettere al Milan di poter dettare condizioni favorevoli. La sensazione quindi è questa pista sia solo stata messa in stand-by, in attesa di un'uscita: qualora almeno uno tra Cutrone e André Silva salutasse il gruppo, in via Aldo Rossi potrebbero accogliere il primo dominicano della storia rossonera.