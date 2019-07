I rossoneri si sono assicurati il portiere danese classe 2002 che arriva dal Vejle.

di Redazione Fox Sports - 04/07/2019 07:55 | aggiornato 04/07/2019 10:00

Nuovo arrivo in casa Milan. Non si tratta di un giocatore preso per fare il titolare, bensì di un colpo in prospettiva. I rossoneri si sono infatti assicurati Andreas Jungdal, portiere 17enne che già lo scorso febbraio era stato in prova con il Diavolo.

Danese, classe 2002, è alto 1,95 e viene dal Vejle. Come riporta Sky Sport, il ragazzo si è presentato nella mattinata odierna alla clinica Madonnina per sostenere le visite mediche di idoneità agonistica, prima firmare il contratto che lo legherà ufficialmente ai rossoneri.

E intanto Giampaolo aspetta notizie dal mercato dei big. Ha già accolto Rade Krunic e Theo Hernandez, ora spera che arrivino giocatori in grando di far fare al Milano un salto di qualità. In questo senso Ceballos sarebbe il nome ideale.