I rossoneri guardano al serbo ex Fiorentina, oggi allo Schalke 04, per la difesa: pronta una proposta di prestito biennale e obbligo di riscatto a 15 milioni di euro. Piace anche Bennacer dell'Empoli.

di Luca Guerra - 04/07/2019 15:43 | aggiornato 04/07/2019 15:48

Dopo aver incassato il no di Ozan Kabak, difensore che ha preferito restare in Bundesliga e passare dallo Stoccarda allo Schalke 04, il Milan continua a guardare in Germania per consegnare a Marco Giampaolo quel rinforzo nel reparto arretrato atteso nel calciomercato estivo 2019. L'ultima idea in casa rossonera conduce a Matija Nastasic, centrale che gioca proprio nel club di Gelsenkirchen.

Vecchia conoscenza della Serie A, Nastasic ha vestito la maglia della Fiorentina nella stagione 2011/2012, totalizzando 29 presenze, prima di salutare l'Italia a soli 19 anni per il Manchester City allenato da Roberto Mancini: 16 milioni di euro (cifra alla quale sommare il cartellino di Savic) nelle casse viola, per un'avventura in Premier League durata quattro anni e passata per 51 partite giocate. In Bundesliga dal 2015, Nastasic è diventato un pilastro della difesa dello Schalke con 109 partite giocate, che l'hanno portato - come spiega il Corriere dello Sport - nella lista degli obiettivi del Milan.

L'idea dei rossoneri per arrivare al centrale difensivo classe 1993 si fonda su una formula simile a quella studiata per l'arrivo di Dani Ceballos del Real Madrid. Un prestito oneroso, se possibile di durata biennale, con obbligo di riscatto a carico del Milan per una cifra compresa tra i 15 e i 16 milioni di euro.

Calciomercato, Milan su Nastasic: Ricardo Rodriguez torna in Bundesliga?

Una mano all'accelerazione della trattativa di calciomercato per portare Nastasic al Milan potrebbe arrivare proprio da Ozan Kabak, che pochi giorni fa ha rifiutato l'offerta rossonera. L'arrivo del centrale classe 1999 nella rosa dello Schalke 04 potrebbe contribuire alla riduzione degli spazi per il difensore serbo in Germania, rendendo più che un'ipotesi il suo ritorno in Italia. Lo scoglio principale da superare è però rappresentato dalla formula del trasferimento: Kabak è costato al club tedesco circa 15 miloni di euro, più o meno la stessa cifra che a Gelsenkirchen confidano di recuperare in tempi brevi dalla cessione di Nastasic.

L'alternativa al prestito con obbligo di riscatto proposto dal Milan è l'acquisto a titolo definitivo di Nastasic. Un'idea che il Milan accarezza, pensando all'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica per abbattere i costi. Uno degli indiziati al trasferimento in direzione Schalke è il terzino sinistro Ricardo Rodriguez, per il quale si prospettano spazi ridotti con l'arrivo in rosa di Theo Hernandez. Per il difensore svizzero, in Italia dal 2017, si tratterebbe di un ritorno in un campionato già frequentato per cinque anni (dal 2012 al 2017) con la maglia del Wolfsburg, totalizzando 184 presenze e realizzando 22 reti.

Bennacer dell'Empoli è l'ultima idea per il centrocampo del Milan

E a centrocampo spunta Bennacer

Se in difesa il Milan potrebbe stringere per un cavallo di ritorno nel campionato italiano, è nella Serie A 2018/2019 che i rossoneri stanno pescando i rinforzi per il centrocampo. Precisamente nell'Empoli, sfortunatamente retrocesso in B all'ultima giornata dello scorso torneo. Dopo Rade Krunic, acquistato a inizio giugno, i rossoneri hanno messo nel mirino per il ruolo di regista Ismael Bennacer, calciatore algerino classe 1997 che nello scorso campionato ha giocato 37 reti e nel biennio toscano ha raccolto 77 presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Come spiegato da Sky Sport, a Casa Milan ha fatto visita il ds dell'Empoli Pietro Accardi e il dialogo per portare l'ex prodotto delle giovanili dell'Arsenal a San Siro è stato avviato.