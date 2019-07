Gianluigi Buffon ritorna ufficialmente alla Juventus: ora è arrivata anche l'ufficialità. Il portiere classe 1978, dopo la stagione trascorsa al PSG con cui ha collezionato 25 presenze, indossa nuovamente la maglia bianconera firmando un contratto fino al 2020 a 1.5 milioni di euro a stagione.

Era il 19 maggio 2018. Quel giorno - si legge su sito della Juventus - avevamo tutti, Gigi per primo, gli occhi gonfi di lacrime, nel salutare quello che per noi è stato più di un Capitano: è stato una leggenda, un simbolo. Probabilmente ognuno di noi sperava, e in fondo sapeva, che quel filo che ci ha unito per così tanti anni non era destinato a spezzarsi. Così sarà. Dopo un anno al Paris Saint-Germain, nel quale ha fatto registrare una percentuale di parate del 73,5%, vincendo 13 delle 17 partite giocate in Ligue 1 e aggiungendo al suo incredibile palmarès un campionato e una Supercoppa francesi, Gigi torna alla Juventus.