Bianconeri al lavoro per definire l'ingaggio del talentuoso olandese. Cancelo al passo d'addio: Darmian e Hysaj le idee per sostituirlo, piace Ricardo Pereira.

di Andrea Bracco - 04/07/2019 10:57 | aggiornato 04/07/2019 11:02

Tra volti nuovi e gente che se ne va, il calciomercato della Juventus sta finalmente entrando nel vivo. Un paio di giorni fa i bianconeri hanno presentato ufficialmente Adrien Rabiot: il centrocampista francese ha lasciato il PSG a parametro zero andando ulteriormente a rinforzare la mediana di Maurizio Sarri, già forte dell'innesto di Aaron Ramsey. Mentre si studia per puntellare ulteriormente il reparto di mezzo, magari - perché no - andando su un altro profilo di caratura internazionale, Fabio Paratici e Pavel Nedved cominceranno a stringere per regalare all'ex manager del Chelsea il difensore tanto atteso.

Non è ormai più un mistero che la Juventus abbia in pugno Matthijs de Ligt: il centrale classe 1999, svezzato e lanciato dall'Ajax, ha già un accordo di massima con la società piemontese trovato sulla base di 7,5 milioni di euro netti l'anno più bonus a salire. Con quest'ultimi, l'ex capitano dei Lancieri dovrebbe addirittura arrivare a toccare quota 12, una cifra davvero importante per un ragazzo che deve ancora compiere 20 anni. In ogni caso, trapela molto ottimismo: la sensazione è che si debba lavorare solo un pochino più di lima per perfezionare il tutto.

Dando per scontata la super commissione che incasserà Raiola (circa 10 milioni di euro), va trovata solo più l'intesa definitiva con l'Ajax: il club di Amsterdam non vuole scendere dalla richiesta iniziale di 75 milioni di euro, quindi la dirigenza bianconera volerà prossimamente nella capitale olandese per mettere un punto definitivo sull'intera trattativa. L'idea è quella di arrivare a tale cifra con bonus facilmente raggiungibili, in modo che anche la controparte sia soddisfatta. Paratici parlerà col giocatore a breve, rinnovandogli la grande fiducia riposta in lui e confermandogli la centralità nel progetto tecnico bianconero del futuro.

Joao Cancelo si prepara a lasciare la Juventus dopo una sola stagione: il laterale portoghese non rientra nei piani di Sarri e piace a Barcellona e Manchester City

Juventus, Cancelo lascia: il portoghese è un passo dall'addio

Con molta probabilità, di questo progetto non farà parte Joao Cancelo. Il terzino portoghese è in partenza e, dopo i ripetuti abboccamenti di mercato delle scorsa settimane con il Manchester City, anche il Barcellona si sarebbe interessato alla situazione legata al lusitano. Sia chiaro, al momento i Citizens rimangono la società più avanti nei discorsi con il giocatore, perché le due parti si sono corteggiate per parecchio tempo e il matrimonio, se non proprio ufficiale, può sicuramente considerarsi ufficioso.

Guardiola è un grande fan di Cancelo, lo vede come potenziale rinforzo top e, nella sua idea di calcio, l'ex interista sarebbe uno dei registi bassi della squadra. Una sorta di upgrade di Kyle Walker, che verrebbe così messo in competizione con un calciatore di pari valore. Paratici da tempo ha già fissato il costo del cartellino: per liberare il terzino ci vuole un'offerta di almeno 60 milioni di euro, in modo da permettere alla Juventus di mettere a punto una bella plusvalenza per poi, ovviamente, andare a cercare un sostituto valido dello stesso Cancelo.

Ora però il Barcellona ci sta ragionando su, visto che i blaugrana a breve libereranno almeno una slot su quella fascia. In questa stagione Valverde ha dovuto alternarci Sergi Roberto e Nelson Semedo, ottenendo risultati alterni. D'altronde il primo non è un difensore e, arretrarlo di così tanti metri, toglie al tecnico una soluzione di spessore da utilizzare in mezzo al campo. L'altro, invece, non ha mai convinto del tutto ma potrebbe comunque restare, andando a riproporre la sfida a due che già si protrae da anni in nazionale.

Casting terzino: Darmian piano A, Ricardo Pereira la suggestione

Con il quasi certo addio di Cancelo, a Torino arriverà un terzino destro potenzialmente titolare. L'idea è quella di inserire in rosa un upgrade di Mattia De Sciglio, buon gregario ma nulla più. La prima pista, quella originale, portava a Danilo del Manchester City, un giocatore che gli inglesi avrebbero voluto inserire come contropartita in modo tale da abbassare il prezzo del cartellino del portoghese. Il brasiliano però non convince la dirigenza, che a certe cifre arriverebbe solo per un profilo di spessore assoluto.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dalle parti di Vinovo sarebbe tornato quindi di moda un vecchio pallino. Si tratta di Matteo Darmian, laterale ex Torino e oggi al Manchester United: il giocatore avrebbe già chiesto alla società di poter lasciare definitivamente Manchester per tornare a casa, ma i Red Devils vorrebbero monetizzarlo. Il profilo stuzzica parecchio, perché riconduce a un elemento italiano, anagraficamente al pieno della carriera e con molta voglia di rilanciarsi.

Poi, sullo sfondo, rimangono altri due profili da tenere d'occhio. Il primo è quello di Elseid Hysaj, grande pallino di mister Sarri che, più volte, avrebbe espresso il desiderio di allenarlo nuovamente dopo il grande percorso condiviso in quel di Napoli. L'albanese vorrebbe lasciare il San Paolo e, di recente, ha ricevuto sondaggi anche dall'Atletico Madrid, alla ricerca di un laterale destro per sostituire l'esperto Juanfran. De Laurentiis però spara richieste fuori mercato, rischiando di ritrovarsi in casa un elemento scontento.

Se invece a Torino decidessero di fare un investimento di prospettiva, ecco che Ricardo Pereira potrebbe essere una soluzione molto interessante. Il portoghese gioca nel Leicester da un paio di anni e si è imposto all'attenzione generale come una delle nuove proposte di una Premier League che, all'infuori delle big, permette di raccogliere solo briciole. Pereira è esploso nel Nizza e si è consacrato nel Porto, dove si è distinto anche in Champions League. Tatticamente può essere adattato anche a sinistra e, secondo gli esperti, ha ancora molti margini di miglioramento.

In ogni caso, per fare un salto di qualità anche sulle fasce la Juventus sarà chiamata a riflettere a fondo: investire subito su un profilo più giovane permetterebbe di sistemarsi per qualche anno, dando per scontato che - per vari motivi - Cancelo non viene ritenuto adatto per le idee tattiche che Sarri ha intenzione di portare avanti. In attesa di capire quanto gireranno ancora le porte della Continassa, già nei prossimi giorni ci potrebbero essere importanti novità.