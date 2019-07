Nonostante l'interessamento del Barcellona, i nerazzurri non hanno intenzione di cedere l'attaccante argentino: "Siamo molto soddisfatti della sua prima stagione italiana".

di Franco Borghese - 04/07/2019 09:03 | aggiornato 04/07/2019 11:08

Il punto di partenza, il punto di contatto. L'Inter ha deciso di ripartire da Lautaro Martinez. In questa finestra di calciomercato ci saranno addii importanti. Su tutti quello sempre più probabile, e richiesto da mister Antonio Conte, di Mauro Icardi. In attacco, infatti, il punto fermo sarà l'altro argentino. Si punta su Lautaro, al punto che la società nerazzurra ha intenzione di blindarlo ribadendo che non è in vendita.

Anche durante la Copa America, nella quale la sua Argentina non ha di certo brillato, Martinez ha dimostrato di essere un giocatore di sicura affidabilità. Ha chiuso il torneo con due reti in 4 presenze (solo una per 90 minuti). Suoi quasi la metà dei gol realizzati dalla Seleccion (due su cinque). Aguero e Messi hanno segnato meno di lui (una rete a testa) pur giocando di più. Statistiche importanti, anche perché non isolate. Con la maglia della nazionale maggiore Martinez vanta già 6 centri in 11 presenze.

Tanto per fare un paragone, Martinez ha giocato e segnato di più con la nazionale argentina di quanto non abbia fatto Icardi (8 presenze, un gol). Segno che anche in Sud America puntano più su di lui che non sull'ex capitano nerazzurro. E così fa anche l'Inter, che in questo calciomercato è disposta a cedere Maurito (sempre più insistenti le voci relative a un suo passaggio alla Juventus) ma non Lautaro.

Lautaro Martinez non dovrebbe lasciare l'Inter in questa finestra di calciomercato

Calciomercato Inter, Zanetti blinda Lautaro Martinez

Negli ultimi giorni erano rimbalzate dalla Spagna alcune indiscrezioni che avevano spaventato i tifosi dell'Inter. Sembrava infatti che il Barcellona fosse interessato a Lautaro Martinez. L'operazione non dispiacerebbe nemmeno a Lionel Messi che ha avuto modo di conoscere e apprezzare la punta nerazzurra in nazionale. Eppure a Milano stanno tranquilli, come confermato dal vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti in un'intervista rilasciata a Tyc Sports:

Non ci sono arrivate offerte per il ragazzo. Si tratta di un giocatore molto importante per noi, spero davvero possa restare. Sono e siamo molto soddisfatti della sua prima stagione in Serie A. Non è facile a soli 21 anni.

Non solo calciomercato però, Zanetti ha detto la sua anche sulla VAR, tecnologia sempre più diffusa nel calcio che però a volte fa ancora discutere. Proprio durante la sfida fra Argentina e Brasile nella Copa America ci sono state diverse polemiche arbitrali:

Diciamo che l'arbitro in questo caso non è stato aiutato attraverso le tecnologie che oggi i direttori di gara hanno a disposizione... Queste cose fanno riflettere.

La priorità per Zanetti è però ovviamente l'Inter. E quella di accontentare il proprio allenatore. Per questo nell'attuale finestra di calciomercato Lautaro Martinez non partirà. Anzi, è proprio lui il punto di (ri)partenza del club nerazzurro.