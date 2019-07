Il giocatore ha chiarito al Cagliari che vuole solo l'Inter e intanto è passato il termine concesso lunedì da Giulini: ecco che cosa può succedere nei prossimi giorni.

0 condivisioni

di Alberto Casella - 04/07/2019 10:59 | aggiornato 04/07/2019 11:04

Non si può dire che quella che riguarda Nicolò Barella, conteso sul mercato fra Inter e Roma, sia una vicenda urlata. Sarà che i sardi preferiscono i fatti alle parole, ma il giocatore, attualmente in vacanza con la famiglia al Forte Village di Pula, tace almeno con i media e le società impegnate nelle trattative si adeguano.

L'unico che a un certo punto la sua ha ritenuto di doverla dire, almeno per mettere un minimo di chiarezza nella situazione, è stato il presidente del Cagliari Tommaso Giulini che lunedì scorso in Lega a Milano ha messo le carte in tavola: c'è stata una proposta dell'Inter - 36 milioni più bonus - e una successiva della Roma - 35 più Defrel - ritenuta più vantaggiosa dai rossoblù.

Inoltre Marotta e Ausilio si sarebbero eclissati sul più bello, ha detto il presidente, quando c'erano da definire proprio i bonus, mentre l'offerta del club giallorosso era completa fin da subito ed è stata accettata: trattativa chiusa e Barella verso la Capitale, dunque? Il rapporto col giocatore è splendido e infatti, sempre lunedì, Giulini gli aveva passato la palla, affermando che era legittimo che lui si prendesse un paio di giorni per decidere bene il proprio futuro.

Calciomercato Inter: la situazione di Barella

Calciomercato Inter: situazione Barella

Un futuro, però, che il centrocampista della Nazionale vede solo a tinte nerazzurre: affascinato da Conte e dalla possibilità di giocare in Champions League, Nicolò è da tempo d'accordo con l'Inter e il fatto che i due giorni di "ultimatum" siano scaduti non fanno che avvalorare questa tesi. Anzi, secondo l'Unione Sarda, ha già comunicato alla Roma che ringrazia ma non accetta la proposta, mentre calciocasteddu.com si spinge a prevedere che oggi Petrachi ritirerà l'offerta giallorossa.

A quel punto rimarrebbe in piedi soltanto la proposta di calciomercato nerazzurra e Giulini rischierebbe di fare quello che rimane col cerino in mano. Ma il giocatore ha sempre detto di essere legatissimo al Cagliari e quindi non accetterebbe mai di danneggiare economicamente il club nel quale è cresciuto e si è affermato. La stessa Inter, inoltre, non avrebbe alcun interesse a forzare la mano, per cui la soluzione più probabile è che Marotta e Ausilio si siedano con Giulini e riprendano quella trattativa interrotta oltre 20 giorni fa e, lasciata invariata la parte fissa di 36 milioni, si accordino su una contropartita tecnica gradita al Cagliari: i giocatori utili allo scopo, in fondo, non gli mancano.