Potenza e paradossi del marketing: il francese fa ancora parte della rosa, ma il club non perde tempo e ha già messo in vendita la maglia del portoghese con lo stesso dorsale.

04/07/2019 14:06 | aggiornato 04/07/2019 14:07

I 126 milioni di euro che l'Atletico Madrid ha pagato al Benfica per potersi portare via il wonderboy Joao Felix rappresentano una cifra record sotto molti aspetti. Innanzitutto il corrispettivo si piazza al quarto posto assoluto nella classifica dei trasferimenti più costosi di ogni tempo, dietro a Neymar - che il Psg pagò al Barcellona l'inavvicinabile cifra di 222 milioni nel 2017 - Coutinho (145) e Mbappe con 135.

Inoltre conferma che i grandi club non si spaventano più davanti a valutazioni astronomiche per giocatori che hanno anche solo fra i 18 e i 20 anni: Mbappe aveva 18 anni quando il PSG decise di rompere gli indugi e sottrarlo alla concorrenza, mentre Dembelé ne aveva appena compiuti 20 quando il Barcellona versò i 125 milioni del suo cartellino al Borussia Dortmund.

Ma il prezzo pagato dall'Atletico Madrid per il giovane portoghese sbriciola letteralmente qualunque precedente primato di entrambi i club coinvolti nell'affare. Il Benfica, infatti, aveva il suo tetto massimo nei 40 milioni incassati per Ederson al Manchester City nel 2017 e per Witsel allo Zenit nel 2012, mentre i Colchoneros non avevano mai staccato un assegno superiore ai 70 milioni, quelli pagati l'anno scorso al Monaco per Lemar. Diego Costa, Falcao e Jackson erano costati molto meno.

Atletico Madrid: Joao Felix è costato 126 milioni

L'Atletico Madrid ora ha due numeri 7: Griezmann e Joao Felix

I numeri, insomma, dicono che i Colchoneros hanno fatto un investimento davvero straordinario per assicurarsi le prestazioni di Joao Felix, un classe 1999 che non ha ancora compiuto 20 anni, dimostrando di credere fortemente in una seconda punta che in 43 match giocati fra i professionisti ha messo a segno 20 reti e mandato in gol 11 volte i compagni. E un investimento di questa portata, si sono detti, deve essere ammortizzato e anche nel minor tempo possibile.

Ecco che allora quelli dell'ufficio marketing del club non hanno perso tempo: ufficializzato ieri l'acquisto del giovane portoghese, hanno subito messo in vendita le maglie col suo nome nei propri negozi. Senza curarsi troppo, però, dei particolari, se vogliamo chiamarli così: il ragazzo, infatti, che al Benfica vestiva il 79, ha scelto la maglia col numero 7 cucito sulle spalle, sì proprio quella di Antoine Griezmann. L'attaccante francese sarà anche molto vicino al Barcellona, ma attualmente fa ancora parte del club madrileno, che ora si trova così con in rosa due giocatori con lo stesso dorsale.

Griezmann, col numero 7, ha segnato 133 gol con la maglia dell'Atletico Madrid

Potenza e paradossi del marketing, insomma: Griezmann - 133 gol e 50 assist in 257 partite con i Colchoneros - è ai dettagli coi Blaugrana, ma non avrà troppo gradito lo sbrigativo "benservito"... numerico ricevuto dall'Atletico Madrid. Una mancanza di delicatezza nemmeno nuova in casa rojiblanca: pochi giorni fa, infatti, la stessa sorte era toccata a Rodrigo, la cui maglia col numero 14 era stata assegnata a Marcos Llorente 48 ore prima che lui firmasse col Manchester City.