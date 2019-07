Wimbledon: domani resa dei conti fra Nadal e Kyrgios

Domattina sul Centrale la sfida fra due campioni che non si sono mai amati. Lo spagnolo è numero 2 del mondo, l'australiano 43, ma ha vinto l'ultimo incrocio ad Acapulco.

di Alberto Casella - 03/07/2019 15:52 | aggiornato 03/07/2019 15:57

Anche questa è la magia di Wimbledon: poter presentare al secondo turno di singolare un match ad alta tensione come quello che domani mattina alle 11 sul Centrale metterà di fronte Rafa Nadal, numero 2 della classifica ATP, un terraiolo che però sull'erba dello Slam londinese ha già comunque vinto due volte, e Nick Kyrgios, solo 43esimo nel ranking ma che col maiorchino ha diversi conti in sospeso.

Anzi, in realtà si può dire che i conti in sospeso siano "reciproci". Tutto ebbe inizio cinque anni fa, proprio qui a Londra, quando l'australiano, oggi 24enne, era un giovane lungagnone indisciplinato e strafottente - non che oggi su questo sia molto cambiato, anzi - che grazie al suo gioco potente, è alto 193 cm, eliminò lo spagnolo agli ottavi, al termine di un match tiratissimo che terminò 7-6, 5-7, 7-6, 6-3.

Nadal non la prese benissimo ma quello è lo sport, lo spagnolo lo sa bene, e poi in fondo arrivava dalla sua nona vittoria al Roland Garros: quel che non riusciva ad accettare, però, erano gli atteggiamenti di quel giovane australiano dal cognome ellenico. Ci vuole più rispetto, diamine, per il gioco del tennis, per il pubblico e per gli avversari.

Wimbledon: domani l'atteso confronto fra Nadal e Kyrgios, qui insieme dopo la finale di Pechino 2017, l'ultimo incrocio vinto dallo spagnolo

Kyrgios intanto ha già cominciato a "giocarlo" il match di domani e lo ha fatto davanti ai microfoni subito dopo aver battuto al primo turno di Wimbledon il connazionale Jordan Thompson, molto meno famoso di lui ma pur sempre numero 44 al mondo:

È sempre eccitante giocare contro uno dei migliori del mondo. Che rapporto ho con Rafa? Penso ci sia rispetto reciproco, nient'altro: non credo che io e lui andremo mai al Dog and Fox a bere una birra insieme. Lo conosco come tennista ma fuori dal campo non lo frequento. Di suo zio preferisco non parlare.

Rafa Nadal insieme allo zio Toni

Già, perché a rendere ancora più tormentato il rapporto fra i due ci ha pensato pure tío Toni, lo zio di Nadal che su Nick ha detto la sua a più riprese:

Capisco che non sia molto intelligente, è un ragazzo che fa uno show ogni settimana. È entrato in una dinamica che è dannosa anche per lui, è un male per il tennis. L'ATP dovrebbe dargli meno risonanza possibile, ma Kyrgios attira il pubblico.

Un bel peperino anche zio Toni, insomma, mentre Sam Groth, ex doppista australiano di buon livello, preso atto che i due non si amano, ha insinuato la sua teoria che probabilmente un fondo di verità può averla: