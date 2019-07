La scelta del tecnico che ha guidato i ragazzi dell'Under 20 è nel segno della continuità: lo seguiranno in molti, mentre ne resteranno solo 7 della nidiata precedente.

di Alberto Casella - 03/07/2019 21:12 | aggiornato 03/07/2019 21:17

Quella formula a 12 della fase finale dell'Europeo non piaceva a nessuno. Si era tutti d'accordo, certo, però quella era e quella toccava cavalcare ed è stato un vero peccato, a dir poco, che in un'edizione ospitata in casa propria i ragazzi dell'Italia Under 21 non siano nemmeno riusciti a passare la mini fase a gironi.

E non diamo la colpa al biscotto - o al petit-beurre visto che c'era di mezzo la Francia - fra galletti e romeni: per andare avanti sarebbe bastato fare risultato con i giovani polacchi, pure con un punteggio molto meno eclatante di quello che gli hanno rifilato pochi giorni Fabian e Ceballos. Vero che quella sera la buona sorte non pareva proprio dalla nostra parte, ma altrettanto vero è che i ragazzi di Di Biagio non hanno dimostrato di saper andarsi a cercare il vento dal quadrante giusto.

E a proposito del commissario tecnico, Gigi Di Biagio ha pagato l'incapacità di far fare ai suoi ragazzi quel salto di qualità, più che altro di testa, che sarebbe servito in certe situazioni. Peccato perché questa Italia Under 21, lo si è ripetuto fino alla noia ma è così, era davvero una delle più forti di sempre, tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello dell'esperienza internazionale o comunque di calcio ad alti livelli.

Italia Under 21: staffetta in panchina fra Di Biagio e Nicolato

Italia Under 21: la nuova squadra di Nicolato

Chiuso un capitolo, comunque, se ne apre subito un altro. Sì, perché fra poco più di due mesi, il 10 settembre per gli Azzurrini, parte la nuova avventura, quella dei gironi di qualificazione che porteranno all'Europeo Under 21, la cui fase finale si terrà nel giugno 2021 fra Ungheria e Slovenia. Non sarà facile il compito del nuovo ct Paolo Nicolato, sia perché nel girone azzurro ci sono Svezia, Islanda, Irlanda, Armenia e Lussemburgo, sia perché molti dei "piccoli senatori" hanno raggiunto i limiti di età e non potranno prendere parte alla prossima edizione.

Chiesa è uno dei giocatori destinati a lasciare l'Under 21

Il regolamento degli Europei Under 21, infatti, prevede che possano partecipare alle competizioni del biennio i giocatori che siano nel 21esimo anno di età nel momento in cui cominciano le qualificazioni. Prendendo a esempio, dunque, l'edizione che inizierà a settembre 2019 e si concluderà a giugno 2021, saranno ammessi a disputarla tutti i ragazzi nati dopo il 1° gennaio 1998.

Chi lascia e chi resta

Ecco che lasceranno quindi tutti i portieri, da Meret ad Audero a Montipò e poi, in ordine sparso, i vari Gianluca Mancini, Barella, Lorenzo Pellegrini, Orsolini e anche Federico Chiesa. Saranno solo 7 i superstiti dell'appena passata edizione: Bastoni, Adjapong, Tonali, Zaniolo, Kean e per pochissimi giorni anche Cutrone e Locatelli, nati rispettivamente il 3 e l'8 gennaio 1998. Toccherà poi a Nicolato affiancare loro il nocciolo duro della sua Under 20, da Plizzari a Bettella, da Bellanova a Luca Pellegrini fino a Pinamonti e magari al giovanissimo Sebastiano Esposito, con un occhio naturalmente all'eventuale esplosione di altri nuovi talenti azzurri. E non dimentichiamoci che Gigio Donnarumma è pur sempre del '99...