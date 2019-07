La presentazione il prossimo 12 luglio, il primo impegno ufficiale il 10 settembre contro il Lussemburgo.

di Marco Ercole - 03/07/2019 14:11 | aggiornato 03/07/2019 14:17

Ora è ufficiale, Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della Nazionale Under 21. Il suo era uno dei nomi favoriti per succedere a Luigi Di Biagio alla guida degli azzurrini, è stato scelto per dare continuità al suo lavoro portato avanti in precedenza nelle selezioni giovanili dell'Under 19 prima e dell'Under 20 poi. Con queste aveva conquistato rispettivamente il secondo posto all'Europeo 2018 e il quarto agli ultimi Mondiali 2019.

Un segnale di continuità, insomma, un premio a un allenatore che ha dimostrato di saperci fare con i giovani e che si è messo in luce in modo particolare proprio nella Coppa del Mondo Under 20, dove sono iniziati a diventare famosi anche i suoi metodi di lavoro e di approccio con i ragazzi.

I messaggi stile Leonida di 300, le sue parole mai sopra le righe dopo le partite. Paolo Nicolato ha convinto tutti, come spiegato dal presidente federale Gabriele Gravina:

Nicolato ha dimostrato con le Nazionali Giovanili conoscenze tecniche rilevanti e un profilo umano in linea con la nostra visione del calcio. Confrontandomi all’interno del Club Italia, abbiamo concordato di puntare su una figura che abbia esperienza nelle Squadre Azzurre per dare continuità ai progetti tecnici e continuare garantire la massima sinergia tra l’Under 21 e la Nazionale A.

Inizierà subito il suo lavoro, per costruire il gruppo che a partire da settembre sarà impegnato nelle qualificazioni all'Europeo del 2021, con esordio ufficiale già fissato al giorno 10 nella partita contro il Lussemburgo. Da parte sua c'è un grande entusiasmo e tanta voglia di cominciare:

Per me è una grandissima soddisfazione e ringrazio il Presidente federale per la fiducia nei miei confronti. Mi metterò subito a disposizione del commissario tecnico Roberto Mancini, insieme al Coordinatore delle Giovanili Viscidi che 3 anni fa mi chiamò al Club Italia, per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore.

Il 12 luglio ci sarà la presentazione ufficiale in conferenza stampa, al termine del Consiglio Federale in programma a Roma presso la sede della FIGC. L'era Nicolato è però già cominciata.