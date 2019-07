Thomas Fabbiano si è qualificato per il terzo turno del torneo di Wimbledon grazie alla vittoria in cinque set sul gigante croato Ivo Karlovic con il punteggio di 6-3 6-7 (6-8) 6-3 6-7 (4-7) 6-4.

di Diego Sampaolo

Thomas Fabbiano si è confermato come un giocatore “maratoneta” in grado di vincere partite in cinque set nei tornei più importanti del Grande Slam.

Dopo aver battuto Reilly Opelka (gigante da 2 metri e 11) agli Australian Open dopo una maratona di cinque set nello scorso Gennaio e Stefanos Tsitsipas nel primo turno di Wimbledon 2019, il giocatore di San Giorgio Jonico ha superato il quarantenne croato Ivo Karlovic ancora in cinque set. Il trentenne pugliese continua il suo ottimo momento di forma dopo aver centrato il traguardo della semifinale sempre sull’erba a Eastbourne nell’ultimo torneo di avvicinamento a Wimbledon.

Fabbiano ha sfruttato il primo break point nell’ottavo game e ha concluso il parziale nel game successivo al primo set point dopo un errore di dritto di Karlovic.

Karlovic ha dovuto salvare due palle break prima di tenere la battuta con due ace consecutivi nel settimo game del secondo set. Nel tie-break Fabbiano ha avuto un set point sul 6-5 ma Karlovic l’ha salvato prima di vincere gli ultimi due punti aggiudicandosi il secondo set. Fabbiano ha reagito alla grande all’inizio del terzo set prendendo un vantaggio di 3-0 con un break nel secondo game con un rovescio vincente. L’azzurro ha tenuto i suoi turni di servizio fino alla fine aggiudicandosi il terzo set per 6-3.

Il quarto set si è deciso al tie-break. Fabbiano è andato in vantaggio per 3-0 ma Karlovic ha rimontato vincendo sette degli ultimi otto punti aggiudicandosi il tie-break per 7-4.

Fabbiano ha annullato l’unica palla break concessa in tutto l’incontro con un passante di rovescio. L’italiano ha avuto due match point quando Karlovic ha mandato una volée di rovescio in rete prima di commettere due doppi falli consecutivi. Il croato ha annullato i due match point con due ace ma Fabbiano ha trasformato la terza opportunità a sua disposizione quando Karlovic ha mandato in rete la volée di dritto.

Thomas Fabbiano:

La palla break che ho salvato è stata come un match point. Ho messo una seconda di servizio a 50 all’ora e lui ha colpito violentemente con il dritto. Mi sono salvato, ho stretto i denti e poi ho vinto. Nel quarto set sono calato di testa, ma nel quinto ho dato tutto quello che avevo dentro. Ora voglio riposarmi per arrivare nella condizione migliore per la sfida di venerdì

Fabbiano giocherà il terzo turno contro lo spagnolo Fernando Verdasco che ha rimontato due set a zero al britannico Kyle Edmund aggiudicandosi l’incontro per 4-6 4-6 7-6 6-3 6-4 dopo 3 ore e 46 minuti di gioco.

In un altro match terminato dopo cinque set il giovane statunitense Reilly Opelka ha eliminato il tre volte vincitore di tornei del Grande Slam Stan Wawrinka con il punteggio di 7-5 4-6 3-6 6-4 8-6 dopo 3 ore e 13 minuti.

Opelka ha conquistato l’unico break nel decimo game aggiudicandosi il primo set per 7-5. Wawrinka ha dominato il secondo e il terzo set prima di conquistare due palle break nel primo game del quarto set. Opelka ha salvato tre palle break nel primo e nel terzo game del quarto set prima di conquistare il break nel decimo game portando il match al quinto set.

Wawrinka ha avuto una palla break sul 6-6 che gli avrebbe permesso di servire per il match, ma Opelka ha tenuto il servizio. Lo statunitense ha conquistato tre match point. Wawrinka ha salvato il primo match point con un servizio vincente ma ha commesso un errore di dritto alla seconda opportunità consegnando la vittoria allo statunitense.

Opelka giocherà nel terzo turno contro il canadese Milos Raonic, che ha battuto l’olandese Robin Haase per 7-6 7-5 7-6 dopo 2 ore e 33 minuti.

Facile vittoria in tre set per Djokovic

Novak Djokovic ha battuto agevolmente lo statunitense Dennis Kudla con il punteggio di 6-3 6-2 6-2 prenotando il posto nel terzo turno dove affronterà il giovane polacco Hubert Hurkacz. Djokovic ha trasformato sette palle break su tredici.

Nel primo set il fuoriclasse serbo ha strappato la battuta due volte involandosi sul 5-0 in appena 13 minuti. Kudla ha recuperato un break di svantaggio nell’ottavo game con un vincente di dritto riducendo il gap sul 3-5 ma Djokovic ha tenuto il servizio a 15 aggiudicandosi il primo set.

Djokovic ha strappato di nuovo la battuta nel terzo game del secondo set prendendo un vantaggio di 4-1. Kudla ha recuperato un break ma Djokovic ha tolto la battuta all’americano a 15 portandosi sul 5-2.

Djokovic ha dominato il terzo set con due break prima di servire per il match nell’ottavo game.

Pella supera Seppi in cinque set

L’argentino Guido Pella ha eliminato Andreas Seppi in tre set per 6-4 4-6 4-6 7-5 6-1. Seppi è andato in vantaggio per 2 set ad 1 e ha strappato la battuta all’argentino portandosi sul 4-2 in suo favore nel quarto set ma Pella ha vinto 11 degli ultimi 13 game involandosi con facilità sul 5-0 nel quinto set.

Torneo femminile: la quindicenne Cori Gauff continua a stupire

Dopo avere eliminato l’idolo d’infanzia Venus Williams, la quindicenne Cori Gauff continua la sua cavalcata battendo Magdalena Rybarikova in due set per 6-3 6-4. La teenager statunitense affronterà la slovena Polona Hercog.

La vincitrice dei tornei di Roma e Eastbourne Karolina Pliskova ha superato agevolmente la campionessa olimpica di Rio de Janeiro Monica Puig con il punteggio di 6-0 6-4.

Elina Svitolina è stata a due punti dalla sconfitta contro Margarita Gasparyan, che è stata costretta a ritirarsi per un infortunio al ginocchio sinistro nel momento di servire per portare il match al tie-break sul 5-6 dopo essersi aggiudicata il primo parziale per 6-4.

La vincitrice del Roland Garros 2018 Simona Halep ha dovuto faticare per portare a casa il derby romeno con la connazionale Michaela Buzarnescu con il punteggio di 6-3 4-6 6-2.

Victoria Azarenka ha ceduto solo due game nella facile vittoria su Alja Tomljanovic con il punteggio di 6-0 6-2. Caroline Wozniacki ha piegato la russa Veronika Kudemertova con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-3