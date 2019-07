Protagonista assoluto nella stagione del Manchester City con 51 presenze, 25 gol e 18 assist all'attivo, Raheem Sterling è ormai uno dei pilastri della formazione di Pep Guardiola. Proprio l'attaccante inglese ha rilasciato un'interessantissima intervista a GQ in cui ha parlato del mondo del calcio e della difficoltà di farsi amici veri:

Credo di avere solamente 3-4 amici stretti all'interno dello spogliatoio. Solitamente non resto in contatto coi miei compagni durante le vacanze estive o in altri periodi. In un contesto come quello del calcio è difficile stringere delle vere amicizie, mi piace stare di più coi ragazzi "normali". C'è molto ego. Non lo sopporto, molti calciatori ne hanno di meno ma si sentono spesso delle dive