Norah Bint Saad Al Saud è la nuova presidentessa del club che milita in eccellenza. È la prima donna a rivestire tale carica nel calcio: "Scelta questa città per la sua bellezza".

0 condivisioni

di MarcoValerio Bava - 03/07/2019 12:41 | aggiornato 03/07/2019 15:46

Nell'ultimo campionato di Eccellenza umbro è arrivata una salvezza sofferta, 37 punti sufficienti però per mantenere la categoria e non precipitare in Promozione. L'SSD Spoleto però non ha vissuto un avvio d'estate semplice, poiché la salvezza ottenuta sul campo era messa a rischio dalla reale possibilità che la società non riuscisse a iscriversi al prossimo campionato.

Non per gravi problemi economici -come specificato dalla precedente proprietà con un comunicato- ma per protesta contro la mancanza di partecipazione alle sorti del club dell'imprenditoria locale. Le nubi però si sono diradate negli ultimi giorni e a Spoleto è tornato il sereno a far da compagno al gran caldo che ha colpito il centro Italia. Già perché in Umbria è sbarcata una proprietà araba. Non uno sceicco come per City o PSG, ma una principessa.

Da ieri si è insediata infatti una nuova dirigenza, guidata da una proprietà che fa capo a Norah Bint Saad Al Saud ed è la cugina dell'attuale re dell'Arabia Saudita. Ma soprattutto è una novità assoluta nel mondo del calcio perché è la prima donna che assolverà un ruolo apicale nel calcio professionistico. Una bella notizia in un momento in cui le donne stanno diventando finalmente protagoniste anche nel pallone.

Spoleto è una principessa araba la presidentessa

Spoleto, alla guida del club c'è una principessa araba

La principessa Norah Bint Saad Al Saud si è presentata in conferenza stampa, esponendo i motivi che l'hanno spinta a sposare il progetto Spoleto. Sua altezza è rimasta affascinata dalla bellezza della città umbra come ha riferito all'ANSA:

Spoleto è famosa, molto conosciuta in tutto il mondo ed è bellissima.

Il primo acquisto della nuova dirigenza è stata la conferma dell'attaccante Alessandro Luparini, mentre la guida tecnica è stata affidata a Fausto Ricci. La principessa saudita ha proseguito parlando delle ambizioni del club:

Il calcio è una passione della mia famiglia ed è per questo che ho scelto questo sport. Io personalmente non ho esperienza nel mondo del calcio e ho consapevolezza che la squadra è una piccola realtà dilettantistica, ma questo non ci impedisce di poter lavorare tutti insieme per farla crescere e scalare le varie categorie.

A Spoleto lo sperano...