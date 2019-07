I blaugrana sposano la via delle contropartite tecniche per far tornare il brasiliano: Coutinho, Rakitic, Umtiti e Dembelé in partenza.

di Antonio Gargano - 03/07/2019 12:11 | aggiornato 03/07/2019 12:16

L'obiettivo dichiarato del Barcellona è quello di far rientrare Neymar da Parigi. Un'operazione decisamente più complicata rispetto all'approdo di Griezmann dall'Atletico Madrid, affare che dovrebbe concretizzarsi la prossima settimana pagando "soltanto" i 120 milioni di euro della clausola rescissoria. Diversa la situazione del brasiliano, con il PSG che non molla la presa: la trattativa rischia di andare per le lunghe.

Le cifre esorbitanti rendono l'operazione estenuante. I blaugrana, pur essendo concentrati sulla chiusura imminente per l'attaccante francese dai colchoneros, cominciano a vagliare concretamente le diverse ipotesi che porterebbero a Neymar. L'ultima idea è quella delle contropartite tecniche: il movimento da Barcellona a Parigi potrebbe interessare anche diversi giocatori pronti a lasciare la Catalogna.

Al-Khelaifi, che non si separerebbe a cuor leggero da O Ney, accetterebbe però diversi giocatori per arricchire la rosa del PSG e completarla in più di un reparto. Il Barcellona, dal canto suo, valuta il brasiliano 170 milioni di euro, clausola fissata dallo sceicco per bloccare il suo calciatore in Francia fino al 2020. La proposta di Bartomeu, quindi, sarà un pacchetto di calciatori con una valutazione di mercato complessiva pari a quella cifra.

Pur di arrivare a Neymar, il Barcellona sarebbe disposto ad offrire ben 4 calciatori. Uno di questi è Philippe Coutinho, ben visto da Al-Khelaifi. Il fantasista brasiliano, sempre più lontano dal Camp Nou, preferirebbe un trasferimento a Parigi più di ogni altra soluzione, facilitando quindi le operazioni di tutte le parti in causa. Sul piatto potrebbero esserci anche Ivan Rakitic e Samuel Umtiti, che però preferirebbero continuare a vestire il blaugrana. Molto dipenderà anche dal PSG, che dovrà convincere i calciatori a rientrare nell'operazione.

Un quarto elemento è Ousmane Dembélé, ma la situazione del francese è estremamente diversa da quella degli altri 3. Il Barcellona lo considera intoccabile e ne fa una valutazione di mercato che si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Nel caso in cui venisse inserito come contropartita tecnica per arrivare a Neymar, sarebbe l'unico giocatore a far parte dello scambio: i blaugrana potrebbero sacrificare solo un giocatore e trattenere Coutinho, Umtiti e Rakitic, arrivando comunque a pareggiare la cifra richiesta dal PSG per il brasiliano.

Ovviamente servirà il benestare di Al-Khelaifi, che dovrebbe accontentarsi di un solo elemento d'attacco rinunciando a 3 pedine che coprirebbero ogni reparto di Tuchel. Il trasferimento, in ogni caso, potrebbe far comodo ad entrambe le parti, che hanno necessità di ritoccare il proprio monte ingaggi in relazione al rendimento dei propri calciatori. Ci sarà tempo fino al 2 settembre, quando il calciomercato chiuderà sia in Spagna che in Francia.