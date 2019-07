Sydney McLaughlin, Ayomide Folorunso e Marta Zenoni sono state le protagoniste del meeting di Marsiglia.

di Diego Sampaolo - 03/07/2019 01:19 | aggiornato 03/07/2019 12:24

La diciannovenne top star statunitense Sydney McLaughlin ha illuminato una bella edizione del meeting francese di Marsiglia vincendo i 400 metri ostacoli in un ottimo 53”72, seconda migliore prestazione mondiale stagionale. Nel 2019 soltanto la campionessa olimpica di Rio de Janeiro 2016 Dalilah Muhammad ha fatto meglio correndo in 53”61 a Doha. La primatista mondiale under 20 ha vinto la seconda gara in Europa in questa stagione dopo essersi imposta a Oslo a metà Giugno. McLaughlin gareggerà ancora il 12 Luglio a Montecarlo.

Nella scia della fuoriclasse statunitense si è messa in luce anche la campionessa europea under 23 in carica Ayomide Folorunso, che si è classificata terza in 55”56 a tre soli centesimi dalla giamaicana Nikita Tracey. L’allieva di Maurizio Pratizzoli ha eguagliato il suo miglior tempo stagionale realizzato a Imola durante la fase regionale dei Campionati di società a inizio Giugno. Settimana prossima alle Universiadi di Napoli Folorunso difenderà il titolo mondiale universitario conquistato due anni fa a Taipei.

1500 metri femminili: Marta Zenoni migliora il personale di oltre cinque secondi

La ventenne bergamasca Marta Zenoni ha migliorato il record personale sui 1500 metri di oltre cinque secondi con 4’09”48 classificandosi settima nella gara vinta dall’etiope Tigist Ketema in 4’05”09 davanti alla britannica Melissa Courtney (4’05”37) e alla specialista giamaicana dei 3000 siepi Aisha Praught Leer (4’06”11). La prestazione dell’allieva del coach Saro Naso si inserisce al quarto posto delle liste europee under 23 del 2019. Un risultato che lascia ben sperare in vista degli Europei Under 23 di settimana prossima a Gavle in Svezia. Soltanto Gabriella Dorio (4’01”25), Fabia Trabaldo (4’03”82) e Federica Del Buono (4’05”82) hanno fatto meglio della giovane lombarda in Italia a livello under 23.

100 metri maschili: Vicaut supera il giovane De Oliveira

Il primatista europeo dei 100 metri Jimmy Vicaut si è imposto sui 100 metri in 10”20 precedendo di cinque centesimi di secondo il giovane brasiliano Paulo De Oliveira (10”02 di personale in questa stagione). In batteria Vicaut aveva fatto meglio correndo in 10”10.

Il campione NCAA indoor dei 400 metri 2019 Tyrell Richard ha debuttato in Europa vincendo sul giro di pista in 45”65.

L’eptatleta e ostacolista francese originaria del Gabon Solene Ndama ha vinto i 100 ostacoli femminili in un ottimo 12”79 precedendo la polacca Karolina Koleczek (12”92) e la venezuelana Genesis Romero (12”97 record nazionale). Ndama si è laureata campionessa europea under 20 a Grosseto e ha conquistato la medaglia di bronzo nel pentathlon agli Europei Indoor di Glasgow 2019 eguagliando il record francese di Antoinette Nana Djimou con 4723 punti.

La statunitense Kate Hall si è imposta nel salto in lungo femminile con 6.78m battendo la russa Darya Klishina con la stessa misura grazie ad un secondo miglior tentativo. Klishina aveva aperto la stagione pochi giorni prima con un salto da 6.84m a Decatur negli Stati Uniti.

Il mezzofondo ha fatto registrare i successi di Nelly Jepkosgei sugli 800 metri femminili in 2’00”50 sulla britannica Lynsey Sharp (2’00”57) e del britannico Charlie Grice sui 1500 metri maschili in 3’34”35 sul marocchino Abdelati Iguider (3’34”84). Grice si era già imposto nel miglio al meeting di Ostrava.

Il polacco Cyprian Mrzygold ha conquistato il successo nel giavellotto maschile con 81.57m superando il tedesco Bernhardt Seifert (80.65m). Mauro Fraresso ha realizzato il miglior lancio di 68.82m.

Il portoricano Luis Castro ha vinto il salto in alto con 2.26m precedendo con la stessa misura il bulgaro Tihomir Ivanov e il britannico Tom Gale.

Fabbri secondo nel getto del peso dietro al campione europeo Haratyk a Poznan

Il campione italiano indoor del getto del peso Leonardo Fabbri si è classificato secondo confermandosi ancora una volta oltre i 20 metri con 20.17m al meeting polacco di Poznan. Il giovane pesista fiorentino allenato da Paolo Dal Soglio è stato battuto soltanto dal campione europeo outdoor e indoor Michal Haratyk, che ha superato la barriera dei 21 metri con 21.26m. Fabbri ha realizzato due lanci da 19.98m e da 19.70m e uno dei tre lanci nulli in prossimità della fettuccia dei 21 metri. Ad una settimana dagli Europei Under 23 di Gavle Fabbri è terzo nelle liste europee dell’anno all’aperto con il miglior lancio all’aperto stagionale di 20.52m stabilito a Ferrara settimana scorsa. Soltanto il campione europeo under 23 in carica Konrad Bukowiecki (vincitore al Golden Gala di Roma con 21.97m) e lo svedese Wictor Peterson (20.70m) hanno fatto meglio dell’azzurro in questa categoria a livello europeo.

Leonardo Fabbri:

Sono contento. Avevo paura di fare una grande misura e di arrivare agli Europei di Gavle con meno fame. In allenamento ho lanciato molto lontano e l’ultimo lancio, nullo di pedana ma oltre i 21 metri, mi dà tanta voglia. Il mio obiettivo era fare un buon primo lancio e superare i 20 metri. Ho trovato condizioni simili a quelle che dovrò fronteggiare in Svezia. C’erano 20 gradi e se ne prevedono altrettanti agli Europei in Svezia, quindi questa esperienza mi tornerà utile

Il risultato di spicco del Poznan Athletics Grand Prix è arrivato dal lancio del martello dove il campione europeo Wojciech Nowicki ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno con 81.74m precedendo il campione del mondo Pawel Fajdek (79.37m). Nowicki ha ottenuto altri due lanci oltre gli 80 metri da 80.91m e 80.59m.

La polacca Joanna Fjodorow si è imposta nel lancio del martello femminile con 74.46m precedendo la connazionale Malwina Kopron (71.55m). Ottima gara anche nel lancio del disco femminile dove la cubana Yaime Perez ha fatto registrare la buona misura di 65.52m precedendo la connazionale Denia Caballero (64.53m).

Un altro successo polacco è arrivato dal campione europeo indoor Pawel Wojciechowski nel salto con l’asta con la misura di 5.76m.

Il Sudafrica ha fatto doppietta con le vittorie di Thando Dlodlo sui 200m in 20”65 e di Sokhwakhana Zazini sui 400 ostacoli maschili in 49”67. La giamaicana Jonielle Smith si è aggiudicata i 100 metri femminili in 11”53.

Vittorie per Borga e Scotti a Gavardo

I quattrocentisti Rebecca Borga e Edoardo Scotti si sono messi in luce correndo i 200 metri rispettivamente in 24”18 e in 21”67. Per entrambi si tratta della seconda migliore prestazione nella loro carriera.

Marco Lingua ha vinto il lancio del martello con 71.18 a Boissano. Il quarantenne piemontese ha un miglior lancio stagionale di 74.02 realizzato lo scorso 20 Giugno a Bergamo.