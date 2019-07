Il club bergamasco ha alzato il sipario sulle nuove divise per la prossima stagione.

03/07/2019

Quella che sta per iniziare sarà una stagione storica per l'Atalanta. Il club bergamasco disputerà infatti la Champions League per la prima volta nella sua storia. Intanto oggi sono stati svelati i kit che Duvan Zapata e compagni indosseranno durante la prossima annata.

Le maglie - recita il comunicato ufficiale - sono naturalmente prodotte da Joma per Atalanta. La cura dei dettagli e la ricerca del particolare uniti al rispetto della tradizione sono stati anche per questa stagione i fili conduttori nella creazione della prima e della seconda maglia, la terza maglia gara, invece, verrà svelata più avanti. Nell’occasione viene inoltre ufficializzato l’ingresso di Gewiss anche quale partner di maglia

La prima maglia, caratterizzata da un nuovo disegno, è aderente al corpo così da migliorare il comfort dei giocatori. Altra novità è il colletto a polo con chiusura a scomparsa, in stile retrò. La realizzazione della maglia è avventua con un tessuto con trama orizzontale capace di apparire allo stesso tempo lucido e opaco a seconda del movimento.