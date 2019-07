Per vedere l'International Champions Cup in TV e streaming basterà collegarsi su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. L'emittente, infatti, ha acquisito i diritti TV della competizione e trasmetterà tutte le gare in diretta, a partire da Fiorentina-Chivas del 17 luglio.

L'edizione 2019 dell'International Champions Cup vede 12 squadre partecipanti, con le sfide che si giocheranno in tre continenti, tra Europa, Asia e Nord America. A rappresentare l'Italia ci saranno, come già detto, Fiorentina, Inter, Juventus e Milan. Ma ecco tutte le squadre dell'International Champions Cup 2019: Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Benfica, Chivas, Fiorentina, Inter, Juventus, Manchester United, Milan, Real Madrid, Tottenham.

Anche l'edizione 2019 dell'International Champions Cup vedrà le squadre italiane protagoniste, con Inter , Fiorentina , Juventus e Milan chiamate a partecipare. La competizione si giocherà in giro per il mondo, tra Europa, Nord America e Asia. I viola hanno preso il posto della Roma, che avrebbe dovuto partecipare ma che ha dovuto aspettare la decisione della UEFA sul Milan e la possibilità che i giallorossi giocassero il terzo turno preliminare di Europa League, che invece giocherà il Torino. Ecco di seguito tutte le informazioni sull'International Champions Cup 2019.

Il calcio non si ferma neanche in estate. Mentre il calciomercato si prepara ad entrare nel vivo, 12 squadre europee si danno battaglia con l' International Champions Cup 2019 . Giunto alla sesta edizione, il torneo è ormai un punto di riferimento nella fase pre-stagionale, con le squadre italiane che partecipano sin dal 2013, anno di fondazione della competizione.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK