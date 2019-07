Il club nerazzurro fatica a liberarsi dell'argentino e riflette anche sul belga: entrambi andranno a Lugano con il gruppo, mossa fondamentale per non creare malumori eccessivi, ma sembrano fuori dai piani di Conte.

Appena 12 mesi fa, all'alba della stagione 2018/2019, Mauro Icardi e Radja Nainggolan erano due delle stelle più luminose dell'Inter di Luciano Spalletti se non le più luminose in assoluto: capitano, bomber e idolo della curva il primo, poderoso neo-acquisto il secondo, prelevato dalla Roma dove a lungo è stato considerato il miglior centrocampista della Serie A, avrebbero dovuto contribuire al definitivo salto di qualità del club nerazzurro.

Un anno più tardi la situazione è decisamente diversa: dopo aver confermato la propria partecipazione alla prossima Champions League, evento che nelle ultime stagioni era tutt'altro che scontato, l'Inter ha dato il benservito a Luciano Spalletti per affidarsi a Antonio Conte, l'uomo chiamato a riportare la Beneamata in orbita Scudetto e che ha subito fatto intendere alla società la ferma intenzione di non confrontarsi con i problemi con cui ha avuto a che fare il suo predecessore.

Problemi che, manco a dirlo, hanno proprio i nomi di Mauro Icardi e Radja Nainggolan, capaci di distinguersi nella stagione passata più per i problemi comportamentali che per la resa sul campo: e se sull'opportunità di cedere il centrocampista belga la società e il tecnico starebbero ancora riflettendo, la rottura che si è verificata a febbraio con l'ex capitano e la moglie e agente Wanda Nara non sembra poter essere ricomposta. Icardi partirà, forse lo farà anche Nainggolan. Intanto, però, i due andranno in ritiro con il resto della squadra.

A svelarlo è il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio: escludere Icardi e Nainggolan dal gruppo che partirà alla volta di Lugano lunedì 8 luglio avrebbe soltanto effetti controproducenti sul valore dei giocatori, che restano in partenza ma per cui al momento l'Inter non ha ricevuto alcuna offerta concreta. Saranno a disposizione di Conte, che pure ha già lasciato intendere di non considerare prioritario il belga nella squadra che ha in mente e che in attacco non sembra minimamente prendere in considerazione la possibilità di offrire all'argentino una possibilità di redenzione.

L'allenatore pugliese è stato piuttosto chiaro: in attacco desidera i muscoli e i centimetri di Romelu Lukaku, nel mezzo la grinta e il dinamismo di Nicolò Barella, che dopo essere stato vicino alla Roma pare sia rientrato nell'orbita nerazzurra all'indomani della chiusura del bilancio 2018/2019. Alessandro Beltrami, agente del centrocampista attualmente sotto contratto con il Cagliari, è stato nella sede nerazzurra nella giornata di ieri per trattare il trasferimento del proprio assistito e discutere del futuro di Nainggolan, altro giocatore di cui cura gli interessi.

Per adesso il belga, come del resto anche Icardi - vero e proprio separato in casa - restano dunque nel gruppo che lunedì prossimo partirà alla volta di Lugano per la prima fase di ritiro in vista della stagione appena cominciata. La loro situazione, comunque, non cambia: l'Inter aspetta soltanto l'offerta giusta per liberarsi del bomber argentino, mentre il destino di Nainggolan rimane in bilico. Di fronte a un'offerta valida per il centrocampista il club nerazzurro farà le proprie valutazioni, viceversa Conte potrebbe anche decidere di coinvolgerlo nel suo progetto. Che al momento, però, sembra non includere due giocatori che appena un anno fa sembravano i cardini su cui costruire la squadra del futuro.