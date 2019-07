La IAAF Diamond League si sposta dalla California (sede del Prefontaine Classic di Stanford) alla “ville olympique” Losanna, sede del CIO, della European Athletics e del Museo Olimpico.

di Diego Sampaolo - 03/07/2019 20:47 | aggiornato 04/07/2019 00:52

Il cast di Athletissima 2019 presenta 49 medagliati olimpici e mondiali, 28 atleti saliti sul podio agli Europei e un totale di 46 atleti compresi tra i primi tre nel ranking mondiale.

Il grande meeting svizzero organizzato dal team guidato dallo storico Meeting Director Jacky Delapierre vivrà il suo prologo il giorno prima con la gara di salto con l’asta femminile nel centro della città.

Athletissima offre anche quest’anno un ricco programma di eventi promozionali come la Staffetta delle Mini-Stars nel parco del Museo Olimpico e il tradizionale kids clinic, l’allenamento dei bambini con i campioni del meeting in diverse località della Svizzera Romanda di lingua francese.

La pista veloce dello Stade Olympique de la Pontaise (chiamata dagli appassionati come la “piste magique”), l’atmosfera sempre festosa del pubblico con tante famiglie e bambini, la perfetta organizzazione fanno di Athletissima uno dei meeting più amati dagli atleti e dai fans.

Il meeting di Losanna sarà trasmesso da Sky Sport Arena dalle ore 20 alle 22 di Venerdì 5 Luglio.

200 metri maschili: Lyles sfida De Grasse

Le curve dello Stadio Olimpico della Pontaise hanno permesso ai velocisti di realizzare tempi straordinari nelle passate edizioni di Athletissima come il 19”63 di Xavier Carter nel 2006 nella gara in cui quattro atleti scesero sotto i 20 secondi, il 19”85 di Ato Bolton nel 1996, il 19”78 di Tyson Gay nel 2007, la tripletta di Usain Bolt nel 2008 (19”63), nel 2009 (19”59) e nel 2012 (19”58 record del meeting tuttora imbattuto) e il 19”69 di Noah Lyles nell’edizione 2018. Lyles insegue il bis dopo l’ottimo inizio di stagione 2019 nel quale ha vinto i 100 metri a Shanghai in 9”86 al photo-finish con Christian Coleman e si è classificato secondo a due centesimi di secondi da Michael Norman pur correndo in un eccellente 19”72 a Roma. Nella gara del Golden Gala Lyles ha subito la prima sconfitta della sua carriera sui 200 metri in Diamond League. Nelle prime due stagioni da professionista Lyles ha vinto il Diamond Trophy nel 2017 e nel 2018 scendendo sempre sotto i 20 secondi. Lo scorso anno ha corso quattro volte sotto i 19”70 in una stagione. Solo Usain Bolt è riuscito a fare altrettanto nella storia.

In grande forma all’appuntamento di Losanna arriva anche il canadese André De Grasse, apparso in grandi condizioni nella prima parte della stagione con le vittorie di Rabat in 20”19 e di Ostrava in 19”91 davanti a Christian Coleman. Lo sprinter dell’Ontario non correva così velocemente dalla semifinale delle Olimpiadi di Rio de Janeiro. In quell’edizione dei Giochi Olimpici vinse l’argento alle spalle di Usain Bolt sui 200 metri e due bronzi nei 100m e nella staffetta 4x100. Dopo un periodo buio a causa di un serio infortunio De Grasse ha lasciato il suo precedente allenatore Stuart McMillan per allenarsi in Florida sotto la guida di coach Rana Reider.

Il terzo grande protagonista è il campione mondiale ed europeo in carica Ramil Gulyev. Il velocista turco di origini azere ha fatto tremare il record europeo di Pietro Mennea con 19”76 in occasione del titolo continentale a Berlino dello scorso anno. In questa stagione Gulyev ha vinto la prima tappa della Diamond League a Doha in 19”99.

L’attenzione del pubblico elvetico sarà tutta per Alex Wilson, velocista naturalizzato svizzero ma nato a Kingston da padre giamaicano. Wilson ha vissuto il momento più alto della sua carriera in occasione della medaglia di bronzo sui 200 metri agli Europei di Berlino 2018 con il record nazionale di 20”04. Wilson disputerà sia i 100m sia i 200m a Losanna. Nello scorso fine settimana Alex ha realizzato due record svizzeri sui 100m (10”08) e sui 200m (19”98) nello stesso pomeriggio al meeting di La Chaux de Fond nella Svizzera romanda.

Sei sprinter su otto iscritti a Losanna sono accreditati di un personale al di sotto dei 20 secondi. Il cast è arricchito dall’altro canadese Aaron Brown (vincitore a Shanghai in 20”07 e a Stoccolma in 20”06 nel 2019), dall’equadoregno Alex Quinonez (secondo a Doha e terzo a Roma e a Rabat nel 2019), dallo zambiano Sydney Siame (20”16 di personale a La Chaux de Fonds) e dal cinese Xie Zhenye (20”33 a Doha).

100 metri femminili: Asher Smith, Schippers, Ta Lou, Fraser Pryce e la svizzera Kambundji

Uno dei piatti forti del meeting è lo sprint femminile che presenta la sfida sui 100 metri tra le ultime vincitrici degli Europei Dina Asher Smith e Dafne Schippers e la due volte campionessa olimpica Shelly Ann Fraser Pryce.

La sprinter più in forma del momento è l’ivoriana Marie Josée Ta Lou, grande protagonista del meeting di Stanford con il successo sui 100 metri in 11”02 Domenica scorsa. Ta Lou, vice campionessa mondiale sui 100m e sui 200m a Londra 2017, insegue il secondo successo alla Pontaise dopo essersi imposta in 10”89 nella passata edizione.

La giamaicana Shelly Ann Fraser Pryce ha il tempo più veloce tra le iscritte. Fraser Pryce ha vinto due ori olimpici a Pechino 2008 e a Londra 2012 e quattro titoli mondiali individuali (Berlino 2009 sui 100m, Mosca 2013 sui 100m e sui 200m e Pechino 2015 sui 100m). Due anni dopo essere diventata mamma di Zyon, “Pocket Rocket” è tornata sui suoi migliori livelli classificandosi seconda sui 100m in 10”73 e sui 200m in 22”22 ai recenti Campionati giamaicani di Kingston, anche se non si è espressa al meglio delle sue possibilità al Prefontaine Classic di Stanford dove si è classificata settima.

Asher Smith gareggia per la prima volta in carriera alla Pontaise. La fuoriclasse britannica ha dominato le ultime due finali europee dei 200 metri di Amsterdam 2016 e di Berlino 2018. Nell’ultima edizione della rassegna continentale nella capitale tedesca è diventata la prima velocista britannica della storia a realizzare la tripletta sui 100m, 200m e nella staffetta 4x100 e a scendere sotto la barriera dei 22 secondi sui 200 metri con 21”89. Nelle prime gare di Diamond League di questa stagione Asher Smith si è imposta sui 200 metri a Doha in 22”26 e a Stoccolma in 22”18 e si è classificata seconda sui 100 metri in 10”94 a Roma alle spalle di Elaine Thompson e terza sui 200 metri a Stanford.

La due volte campionessa mondiale dei 200 metriDafne Schippers torna a Losanna dove vinse una delle sue prime gare nel circuito nel 2013 in un 100 metri under 23 in 11”09. L’anno successivo la sprinter olandese ha firmato una delle più belle imprese della sua carriera vincendo 100m e 200m in terra svizzera agli Europei di Zurigo 2014. Nelle due partecipazioni ad Athletissima Schippers si è classificata seconda nel 2015 in 22”29 e prima nel 2017 in 22”10 (mancando per tre centesimi di secondo il record del meeting detenuto dal 1995 da Merlene Ottey con 22”07).

Sia Schippers sia Asher Smith hanno ricevuto il premio di atlete europee dell’anno al Gala della European Athletics di Losanna rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

Un’altra sprinter europea salita sul podio nell’ultima rassegna continentale di Berlino 2018 in gara a Losanna è la giovane tedesca Gina Luckenkemper, medaglia d’argento sui 100 metri in 10”98 davanti a Schippers e di bronzo nella staffetta 4x100. La sprinter di Dortmund ha stabilito il tempo più veloce a livello tedesco dai tempi di Kathrin Krabbe nel 1991 in occasione del 10”95 realizzato nella batteria dei Mondiali di Londra 2017.

L’unica statunitense in gara è Kayla White, che di recente si è classificata seconda nelle NCAA Finals di Austin in 10”95.

Mujinga Kambundji, la prima sprinter svizzera a scendere sotto gli 11 secondi con il 10”95 realizzato ai Campionati nazionali 2018 di Zofingen, ha gareggiato in tutte le edizioni di Athletissima dal 2011 e ha stabilito due record nazionali nella passata edizione sui 100 metri con 11”03 nella staffetta 4x100 con 42”29. Nel 2018 la sprinter nata da madre bernese e da padre congolese ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali Indoor di Birmingham sui 60 metri e ha mancato di poco il podio tre volte agli Europei di Berlino classificandosi quarta sui 100 e sui 200 e nella staffetta 4x100. Dopo una buona stagione indoor nella quale ha corso i 60m in 7”08 Kambundji sta faticando ad entrare in forma all’aperto e non è andata oltre un personale stagionale di 11”42 a Stanford.

100 metri maschili: Gatlin sfida Rodgers nel duello tra veterani dello sprint

I due “veterani” dello sprint statunitense Justin Gatlin e Mike Rodgers si affrontano per la terza volta in un mese dopo i primi due confronti diretti di Turku e di Stanford. Rodgers si è imposto nel meeting finlandese per 1 centesimo di secondo in 10”00. Gatlin ha avuto la meglio pochi giorni fa a Stanford classificandosi secondo con il personale stagionale di 9”87, mentre Rodgers ha tagliato il traguardo al quinto posto in 10”08.

Gatlin ha vinto tre volte a Losanna nel 2014 in 9”80, nel 2015 in 9”75 e nel 2017 in 9”96.

Rodgers, due volte argento mondiale con la staffetta 4x100 a Mosca 2013 e Pechino 2015, è l’unico velocista statunitense ad essere sceso sotto i 10 secondi almeno una volta in ogni stagione dal 2009. In questa stagione ha già vinto a Nanjing (10”09), Turku (10”00), Chorzow (10”06) e Ostrava (10”04). Lo scorso anno ha migliorato il record personale correndo la batteria dei Campionati statunitensi in 9”89 ed è sceso sei volte sotto i 10 secondi.

Cameron Burrell gareggia sulla pista della Pontaise dove il padre Leroy realizzò il record del mondo correndo in 9”85 nell’edizione di Athletissima del 1994. Anche Michelle Finn (madre di Cameron) è stata un’ottima velocista con un oro olimpico nella staffetta 4x100 a Barcellona 1992 e realizzò il record personale sui 100m proprio a Losanna con 11”16. Cameron ha vinto il titolo NCAA sui 100m in 10”13 nel 2018 e il bronzo alle Universiadi di Taipei nel 2017.

Il cinese Xie Zhenye è stato il grande protagonista del meeting di Oslo dove ha sfiorato il record personale con 10”01. Losanna potrebbe essere l’occasione giusta per scendere sotto i 10 secondi per la seconda volta in carriera dopo il 9”97 realizzato lo scorso anno a Montreuil.

Gli altri due sprinter in gara scesi al di sotto dei 10 secondi in carriera sono il canadese Aaron Brown e l’ivoriano Arthur Cissé. Brown ha vinto due gare di Diamond League sui 200 metri a Shanghai in 20”07 e a Stoccolma in 20”06 e ha corso i 100m in 10”00 a Rieti alle spalle di Filippo Tortu. Cissé (personale di 9”94) ha vinto a Praga in 10”01 e a Hengelo in 10”05 e si è classificato sesto in 10”12 a Stanford.

Sempre dagli Stati Uniti arrivano due giovani sprinter di talento come Kendal Williams, campione del mondo under 20 a Eugene 2014, e Devin Quinn, sprinter dal personale di 10”01 stabilito ai Campionati NCAA di Austin.

Oltre al record del mondo di Burrell, la pista di Losanna ha prodotto prestazioni straordinarie come il record del meeting detenuto da Yohan Blake con 9”69 nel 2012, il 9”72 di Asafa Powell nel 2008 e il 9”82 di Usain Bolt nel 2010.

Salto in alto femminile: Lasitskene prova a migliorare il record del meeting

Maria Lasitskene torna sulla pedana che le regalò il record del meeting con 2.06m nell’edizione del 2017. Questa prestazione si colloca al quinto posto nelle liste mondiali di sempre dopo Stefka Kostadinova (2.09m), Blanka Vlasic (2.08m), Lyudmila Andonova e Anna Chicherova (2.07m). La due volte campionessa del mondo di Pechino 2015 e Londra 2017 ha di recente eguagliato il record personale saltando proprio 2.06m al meeting di Ostrava e ha vinto le prime tre gare di Diamond League a Stoccolma con 1.92m, a Oslo con 2.01 e a Stanford con 2.04m.

Lasitskene rinnova il duello con la diciassettenne ucraina Yaroslava Mahuchik, che ha superato per la prima volta in carriera la barriera dei 2 metri a Stanford avvicinando il record mondiale under 20. Mahuchik ha vinto tutto a livello giovanile (Mondiali under 18 a Nairobi 2017, Europei Under 18 a Gyor 2018 e Olimpiadi giovanili a Buenos Aires 2018) e ha stabilito il primato mondiale under 18 indoor con 1.99m. L’Ucraina sarà rappresentata anche da Yulia Levchenko, vice campionessa mondiale a Londra 2017 con 2.01m alle spalle di Lasitskene, e da Iryna Herashschenko, sesta nelle liste mondiali stagionali con il salto da 1.99m realizzato a Rehlingen.

Le altre atlete da seguire sono la vice campionessa olimpica Mirela Demireva, la bielorussa Karyna Taranda, campionessa mondiale under 20 a Tampere 2018 e seconda al meeting di Ostrava con il record personale di 1.98m, l’australiana Nicola McDermott, terza a Ostrava con 1.96, la svedese Erika Kinsey, vincitrice a Hengelo con 1.96m. La polacca Kamila Lichwinko, bronzo mondiale a Londra 2017, torna a gareggiare in Diamond League dopo un anno di pausa dopo la maternità.

Salto con l’asta maschile: rivincita di Stanford tra Kendricks e Duplantis

Da tanti anni il salto con l’asta maschile è uno degli eventi clou di Athletissima. Pochi giorni dopo la bella sfida di Stanford Armand Duplantis e Sam Kendricks si ritrovano ancora dall’altra parte del mondo a Losanna. Al Prefontaine Classic Duplantis ha vinto la seconda gara di Diamond League della sua carriera con 5.93 un anno dopo il successo a Stoccolma sempre davanti a Kendricks.

Il campione del mondo di Londra 2017 Sam Kendricks ha già saltato 5.91m a Hengelo e a Oslo, 5.93m a Ostrava e 5.88m a Stanford. L’astista del Mississippi realizzò il record della Pontaise con 5.93m a pari merito con il polacco Pawel Wojciechowski nell’edizione del 2017 nell’anno in cui rimase imbattuto per tutta la stagione e vinse il primo trofeo della Diamond League interrompendo la striscia di sette vittorie consecutive nel circuito di Lavillenie. Proprio in una conferenza stampa a Losanna Kendricks parlò del suo rapporto speciale con l’amico Duplantis e affermò di essere un fan del giovane astista svedese.

Il primatista mondiale under 20 e campione europeo di Berlino 2018 Armand “Mondo” Duplantis ha un legame speciale con Athletissima perché disputò il suo primo meeting in Europa della sua carriera alla Pontaise nel 2017. Il padre e allenatore Greg Duplantis (ex astista da 5.80m) gareggiò a Losanna negli anni 80. “Mondo” arriva da una stagione NCAA molto intensa nella quale ha superato per la seconda volta in carriera il muro dei 6 metri alle South Eastern Conference di Fayetteville per il team della Louisiana State University (arrivando a 5 centimetri dalla misura che gli regalò il titolo europeo a Berlino). Nelle ultime NCAA Finals di Austin è stato battuto dall’emergente Chris Nilsen. Nella prima gara stagionale di Diamond League Duplantis si è classificato quarto a Oslo con 5.81m al debutto con il suo nuovo sponsor Puma.

Renaud Lavillenie ha vinto cinque edizioni di Athletissima nel 2010, 2011, 2012, 2014 e 2018 ed è una delle star più amate dai fans della Pontaise, che lo hanno eletto vincitore nella gara dell’applausometro. Ha realizzato il suo miglior salto di 5.91m l’anno scorso quando la gara si disputò sul lungolago in Place de la Navigation. In questa edizione il salto con l’asta maschile torna invece alla Pontaise dove il francese ha ottenuto un miglior risultato di 5.87m. Lavillenie non arriva da un momento facile a causa di un infortunio che lo ha tenuto fermo fino a metà Giugno ed è stato battuto all’esordio dal fratello minore Valentin a Pierre Benite. A Stanford non è andato oltre l’ottavo posto con 5.46m. In gara ci sarà anche Valentin, che vanta una medaglia di bronzo agli Europei Under 23 a Tampere 2013 come miglior risultato della sua carriera in campo internazionale.

La scuola polacca è rappresentata da Pawel Wojciechowski e Piotr Lisek, primo e secondo agli ultimi Europei Indoor di Glasgow 2019. Lisek è attualmente secondo nella classifica generale grazie ai due secondi posti di Stoccolma e di Oslo e ha saltato 5.81m nella tappa norvegese del circuito.

Gli altri protagonisti sono il campione olimpico di Rio de Janeiro 2016 Thiago Braz Da Silva, lo statunitense Cole Walsh, terzo a Oslo con 5.81m e il giovane tedesco Bo Kanda Lita Baehre, argento agli Europei Under 20 di Grosseto 2017 alle spalle di Duplantis.

Salto con l’asta femminile: spettacolo con Stefanidi, Suhr e Sidorova nel centro di Losanna

La campionessa olimpica, mondiale ed europea Katerina Stefanidi guida un campo di partenti di altissimo livello nella gara che farà da prologo ad Athletissima il giorno prima nella Esplanade du Flon nel pieno centro di Losanna. L’anno scorso erano stati gli uomini ad inaugurare la tradizione di portare il salto con l’asta nel cuore della città in Place de Navigation. Quest’anno è il turno delle donne. Pur non valendo per il punteggio della Diamond League quest’evento di street athletics ha richiamato molte delle migliori della specialità. Stefanidi ha iniziato questa stagione con un successo a Shanghai con 4.72m ma le ultime due gare sono state altalenanti con il quinto posto a Roma con 4.66m e il quarto posto a Rabat con 4.67m. L’astista ateniese ma residente negli Stati Uniti affronterà la russa Anzhelika Sidorova, campionessa europea indoor a Glasgow 2019 e seconda a Rabat con 4.77m, la statunitense Jenn Suhr, campionessa olimpica a Londra 2012 e primatista mondiale indoor con 5.03m, la cubana Yarisley Silva, campionessa mondiale a Pechino 2015, la venezuelana Robeilys Peinado, bronzo ai Mondiali di Londra 2017, la statunitense Katie Nageotte, vincitrice del titolo statunitense indoor 2018, la neozelandese Eliza McCartney, bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016 e primatista dell’Oceania con 4.94m, la britannica Holly Bradshaw, argento agli Europei Indoor di Glasgow 2019 con 4.75m, la canadese Alysha Newman (primatista nazionale con 4.76m),le astiste svizzere Angelica Moser (campionessa mondiale under 20 nel 2016 e oro europeo under 23 nel 2017 e quarta agli Europei Indoor di Glasgow 2019 con 4.75m) e Nicole Buchler (sesta nella finale olimpica a Rio de Janeiro 2016 e al ritorno quest’anno dopo la maternità) e la svedese Michaela Mejer (seconda agli Europei Under 23 a Tallin 2015).

110 ostacoli maschili: Ortega punta al bis dopo il successo di Stanford

I 110 ostacoli sono un’altra disciplina che ha scritto pagine memorabili nella storia di Athletissima. Nel 2006 il cinese Liu Xiang migliorò di tre centesimi di secondo il record del mondo di Colin Jackson diventando il primo ostacolista ad infrangere la barriera dei 12”90 con 12”88. Il record di Liu Xiang, rimasto imbattuto fino al 2012, è uno dei tre primati mondiali stabiliti a Losanna insieme a quelli di Leroy Burrell nel 1994 sui 100 metri (9”85) e di Yelena Isinbayeva nel salto con l’asta nel 2005 (4.93m).

Orlando Ortega arriva a Losanna in grandi condizioni dopo il successo a Stanford in 13”24. In questa stagione Ortega si è imposto in altre due gare del World Challenge IAAF a Nanjing e a Hengelo con lo stesso tempo di 13”27. L’ostacolista spagnolo di origini cubane ha vinto l’argento olimpico a Rio de Janeiro 2016 e il bronzo agli Europei di Berlino 2018 alle spalle di Pascal Martinot Lagarde e di Sergey Shubenkov.

Il francese Pascal Martinot Lagarde apre la stagione a Losanna dopo un infortunio che lo ha tenuto fermo in Giugno. L’ostacolista transalpino ha vinto la quarta medaglia della sua carriera agli Europei Indoor lo scorso Marzo a Glasgow conquistando la medaglia d’argento. Lo scorso Agosto l’ostacolista transalpino ha vinto la prima medaglia d’oro agli Europei all’aperto a Berlino battendo al photo-finish Sergey Shubenkov, che ha vinto l’ultima edizione di Athletissima ma ha dovuto rinunciare all’edizione di quest’anno per un infortunio. A Losanna Martinot Lagarde si impose nel 2014 in 13”06 nell’anno in cui realizzò il record francese con 12”95 e vinse il bronzo agli Europei di Zurigo.

In grande crescita di condizione arriva il britannico Andy Pozzi, che nelle ultime due gare di Diamond League si è classificato secondo a Roma in 13”29 e a Rabat in 13”30. Il campione del mondo indoor di Birmingham 2018 si allena attualmente a Formia sotto la guida del tecnico cubano Santiago Antunez, che guidò all’oro olimpico Anier Garcia e Dayron Robles.

Un altro ostacolista in grado di inserirsi nelle prime posizioni è il giamaicano Ronald Levy, campione del Commonwealth di Gold Coast 2018, vincitore ai recenti Campionati giamaicani in 13”23 e quarto al Prefontaine Classic di Stanford in 13”30.

Debutta in un meeting della Diamond League su suolo europeo l’astro nascente Daniel Roberts, che ai recenti Campionati NCAA di Austin ha migliorato il record personale con 13”00 classificandosi secondo a due centesimi di secondo da Grant Holloway.

Da seguire con attenzione anche il cinese Xie Wenjun, secondo al meeting di Shanghai in 13”21 e campione asiatico a Doha nel 2019.

Il pubblico svizzero sosterrà il giovane Jason Joseph, campione europeo under 20 a Grosseto 2017 e ostacolista dal personale di 13”38 realizzato ai Campionati svizzeri di Zofingen nel 2018.

400 metri femminili: Naser punta al secondo successo consecutivo

La vice campionessa mondiale Salwa Eid Naser vinse nella passata edizione di Athletissima in 49”78, uno dei sette tempi al di sotto dei 50 secondi di una stagione 2018 memorabile nella quale ha vinto 10 gare su 11 inclusa la finale della Diamond League a Bruxelles in 49”33 e ha battuto il record asiatico con 49”08 a Montecarlo. Nel 2019 è imbattuta nei primi tre 400 metri di Diamond League a Shanghai in 50”65, a Roma in 50”26 e a Rabat in 50”13 (terzo miglior tempo mondiale dell’anno) e ha realizzato il record personale sui 200 metri con 22”51 a Stanford. Losanna potrebbe essere l’occasione perfetta per il primo meno 50 secondi dell’anno. Naser ha ereditato la passione per l’atletica dalla madre (ex velocista di buon livello sui 100 e sui 200 metri) e si è ispirata al suo idolo d’infanzia Allyson Felix, che l’atleta del Barhein ha battuto in occasione della medaglia d’argento ai Mondiali di Londra.

La principale avversaria di Naser sarà la giamaicana Shericka Jackson, che ha vinto la medaglia di bronzo ai Mondiali di Pechino 2015 e alle Olimpiadi di Rio 2016 e l’argento ai Giochi del Commonwealth 2018 sui 200 metri (specialità sulla quale si è concentrata più frequentemente nel corso del 2018). Jackson ha vinto i 400 metri ai recenti Campionati Giamaicani di Kingston stabilendo il secondo miglior tempo dell’anno con 49”78. Da seguire con attenzione anche la rappresentante del Niger Aminatou Seyni, seconda a Rabat in 50”24 alle spalle di Naser e vincitrice al meeting di Rovereto lo scorso anno.

Le altre atlete in gara sono la campionessa mondiale indoor di Birmingham 2018 Courtney Okolo, la giamaicane Stephanie Ann McPherson (bronzo ai Mondiali di Mosca 2013), la polacca Justyna Swiety Ersetic (campionessa europea sui 400m e nella staffetta 4x400) e la rappresentante del Botswana Christine Botlogetswe (due volte terza in Diamond League a Shanghai in 51”89 e a Rabat in 50”48).

Salto triplo femminile: super duello tra Ibarguen e Rojas

La campionessa olimpica e due volte iridata Caterine Ibarguen torna a gareggiare nel salto triplo a Losanna un anno dopo il terzo posto nel salto in lungo con 6.77m nella passata edizione. La fuoriclasse colombiana vinse per la seconda volta alla Pontaise nell’edizione del 2016 con 14.76m pochi giorni dopo essersi laureata campionessa olimpica a Rio de Janeiro. Lo scorso anno la trentacinquenne sudamericana è stata eletta Atleta dell’anno dalla IAAF dopo una stagione memorabile nella quale ha centrato una storica doppietta di titoli nel salto in lungo e nel salto triplo nelle due finali della Diamond League prima di ripetere la stessa impresa vincendo entrambe le gare alla IAAF Continental Cup di Ostrava. In questa stagione l’atleta allenata da Ubaldo Duany ha vinto la prima gara di Diamond League nel triplo con 14.79m, seconda migliore prestazione mondiale dell’anno. Nel salto in lungo ha vinto a Doha con 6.76 e si è classificata seconda a Roma con 6.87m. Nel triplo ha vinto 20 delle 23 gare disputate negli ultimi tre anni.

La prima sfida stagionale con la venezuelana Yulimar Rojas promette spettacolo. Le due sudamericane non si affrontano dalla finale della Diamond League 2017 di Zurigo, dove si impose Rojas. L’allieva del quattro volte campione del mondo del salto in lungo Ivan Pedroso è in ottime condizioni di forma ed è l’unica ad aver superato i 15 metri in questa stagione con il recente salto da 15.06m realizzato al meeting spagnolo di Huelva. Dal punto di vista statistico si tratta della prima prestazione oltre i 15 metri dal giorno della finale olimpica di Rio de Janeiro dove si impose Ibarguen con 15.17m. Agli ultimi Mondiali di Londra Rojas ha avuto la meglio su Ibarguen per appena due centimetri con 14.91m in una gara ricca di emozioni.

La starting list presenta una sorta di finale mondiale anticipata con nomi del calibro della spagnola Ana Peleteiro, campionessa europea indoor a Glasgow 2019 e bronzo mondiale indoor a Birmingham 2018, della cubana Liadagmis Povea, atleta dal personale di 14.69m regolare ma anche di un salto ventoso da 15.05m, della tedesca Kristin Gierisch, campionessa europea indoor a Belgrado 2017, argento europeo outdoor a Belgrado 2018 e neo primatista nazionale con il salto da 14.61m realizzato a Garbsen lo scorso Giugno, delle giamaicane Kimberly Williams e Shanieka Ricketts, prima e seconda ai Giochi del Commonwealth di Gold Coast 2018, di Olha Saladukha, oro ai Mondiali di Daegu 2011, di Olga Rypakova, oro olimpico a Londra 2012, e della portoghese Patricia Mamona, vincitrice del titolo europeo ad Amsterdam 2016.

Salto in lungo maschile: Echevarria attacca il record del meeting di Pedroso, attenzione a Will Claye

Il ventenne cubano Juan Miguel Echevarria è considerato come il più serio candidato a diventare il primo saltatore della storia a superare la barriera dei 9 metri e a battere dopo 28 anni il record del mondo di 8.95m detenuto da Mike Powell ai Mondiali di Tokyo 1991. Echevarria è andato vicino alla grande impresa due volte in occasione dei salti da 8.83m al meeting di Stoccolma nel 2018 e da 8.92m a l’Avana nel 2019, ma in entrambe le occasioni c’era vento a favore oltre la norma. Echevarria, campione del mondo indoor a Birmingham 2018, debutta alla Pontaise di Losanna su una pedana molto cara all’altro grande saltatore cubano Ivan Pedroso, che detiene ancora il record di Athletissima con il salto da 8.56m realizzato nel lontano 1995. Echevarria potrebbe attaccare il record di Pedroso, che è considerato come il suo mentore. In questa stagione non ha ancora trovato le condizioni atmosferiche migliori. Ha perso la prima gara di Diamond League nel freddo di Stoccolma contro Thobias Montler ma ha vinto a Rabat con 8.34m e a Ostrava con 8.32m sotto la pioggia.

Di grande interesse anche la partecipazione del triplista statunitense Will Claye, che torna a gareggiare nel salto in lungo dopo tanto tempo. Nello scorso fine settimana Claye ha realizzato la clamorosa misura di 18.14m diventando il terzo triplista di sempre dopo Jonathan Edwards (18.29m) e Christian Taylor (18.21m). Alle Olimpiadi di Londra 2012 ha vinto l’argento nel triplo e il bronzo nel lungo ed è diventato il secondo saltatore a salire sul podio olimpico in entrambe le specialità dai tempi del giapponese Naoto Tajima alle Olimpiadi di Berlino 1936. Ha ripetuto il secondo posto alle Olimpiadi di Rio 2016 e ai Mondiali 2017 sempre alle spalle di Christian Taylor. Nel 2018 ha vinto il secondo titolo mondiale indoor nel triplo della sua carriera a Birmingham prima di prendersi un periodo sabbatico che ha dedicato alla pubblicazione di un album di musica hip-hop.

Sempre dal Sudafrica arriva Rushwal Samaai, campione africano nel 2018 ad Asaba con 8.45m davanti a Manyonga e bronzo ai Mondiali di Londra 2017 e ai Giochi del Commonwealth 2018 con 8.22m.

Attenzione anche al greco Miltiadis Tentoglou, campione europeo outdoor a Berlino 2018 e indoor a Glasgow con 8.38m, e al giamaicano Tajay Gayle, vincitore al meeting della Diamond League di Shanghai con 8.24m.

800 metri maschili: Korir, Rotich, McBride e Kszczot a caccia del grande crono

Si preannuncia un grande 800 metri con tutti i migliori specialisti del momento. L’obiettivo è avvicinare il record del meeting detenuto dal danese Wilson Kipketer con 1’42”61 dal 1997. Il dominatore della scorsa stagione Emmanuel Korir è diventato il sesto più veloce di sempre sul doppio giro di pista con l’eccellente 1’42”05 realizzato a Londra l’anno scorso. L’atleta allenato dal campione olimpico degli 800 metri di Seul 1988 Paul Ereng alla UTEP University di El Paso è stato battuto due volte da Nijel Amos a Doha e a Rabat al termine di due gare decise in volata e ha corso di recente i 400 metri in un ottimo 44”55 ai Campionati keniani di Nairobi.

In gara ci saranno il canadese Brandon McBride e il keniano Ferguson Rotich, grandi protagonisti della velocissima gara del Golden Gala dove si si sono classificati rispettivamente terzo in 1’43”90 e quarto in 1’44”11, Wycliffe Kinyamal, campione del Commonwealth 2018, lo statunitense Clayton Murphy, bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016, Adam Kszczot, campione del mondo indoor a Birmingham 2018 e campione europeo per la terza volta in carriera a Berlino 2018 e primo degli atleti europei a Roma in 1’44”74, Marcin Lewandowski, campione europeo indoor a Glasgow 2017 e argento europeo a Berlino 2018 sui 1500m, e il bosniaco Amel Tuka, bronzo mondiale di Pechino 2015 e recente vincitore al meeting di Ostrava in 1’44”95 e a Nembro sui 400 metri in 46”15.

5000 metri maschili: rivincita tra Bekele e Barega

I nove migliori mezzofondisti della stagione sono in gara sui 5000 metri a Losanna in una gara che si preannuncia come la migliore dell’anno su questa distanza. Losanna sarà la rivincita del Golden Gala di Roma tra gli etiopi Telahun Haile Bekele e Selemon Barega, che hanno rispettivamente 20 e 19 anni. Bekele ha realizzato la migliore prestazione mondiale dell’anno di 12’52”98 precedendo di sei centesimi di secondo Barega a Roma. Bekele, quinto agli ultimi Mondiali Under 20 di Tampere alle spalle di Barega, è sceso per la seconda volta in carriera sotto i 13 minuti con 12’57”56 a Hengelo e si è classificato quinto a Shanghai.

Haile Bekele condivide il cognome con Kenenisa Bekele e il nome con Haile Gebrselassie ma non è neanche lontano parente di questi due grandi campioni. Bekele, nato e cresciuto nel distretto di Gurage nel Sud dell’Etiopia, ha iniziato con il taekwondo, ma il suo insegnante di educazione scoprì il suo talento nella corsa. Bekele ha gareggiato in tante gare in Italia e si è classificato secondo alla Cinque Mulini di San Vittore Olona nel 2018 alle spalle di Jacob Kiplimo.

Barega si mise in luce per la prima volta in carriera a Losanna nel 2017 quando stabilì il record del mondo under 18 sui 5000m con 12’55”58 nell’anno in qui vinse il titolo mondiale allievi sui 3000m a Nairobi e si classificò quinto ai Mondiali di Londra. L’anno scorso Barega si classificò secondo in 13’02”67 alle spalle di Birhanu Balew (13’01”09). Barega detiene la migliore prestazione mondiale dell’anno sui 3000 metri in 7’32”17 stabilito a Oslo ma si dovuto accontentare del terzo posto nelle 2 miglia al Prefontaine Classic di Stanford.

Tornano a Losanna il campione mondiale di Londra 2017 Muktar Edris e Birhanu Balew, vincitori delle ultime due edizioni di Athletissima. Edris ha stabilito il primato del meeting con il 12’55”23 nel 2017.

Il cast degli atleti africani comprende anche il due volte campione del mondo indoor dei 3000 metri Yomif Kejelcha, il campione del mondo di cross Joshua Cheptegei dell’Uganda e lo statunitense Paul Chelimo, rispettivamente primo e secondo nelle 2 miglia al Prefontaine Classic di Stanford, l’etiope Abadi Hadis (12’56”48 a Roma), il keniano Nicholas Kipkorir Kimeli (secondo a Hengelo in 12’57”90, primato personale e terzo sui 3000m a Oslo in 7’34”85).

In campo europeo sono presenti il norvegese Henrik Ingebrigtsen, vice campione europeo sui 5000m a Berlino 2018 e oro continentale sui 1500m a Helsinki 2012, e lo svizzero Julien Wanders, primatista europeo della mezza maratona con 59’13”. Wanders, che si allena per parecchi mesi all’anno in Kenya con i corridori degli altopiani, gareggerà davanti al pubblico di casa a pochi chilometri dalla sua città natale Ginevra.

1500 metri maschili: Cheruiyot insegue il primo meno 3’30” in questa stagione

Losanna potrebbe regalare il primo tempo sotto i 3’30” in questa stagione. Grande favorito è il ventitreenne keniano Timothy Cheruiyot, vincitore dell’ultima finale della Diamond League a Zurigo e leader mondiale stagionale nel 2018 con due prestazioni al di sotto dei 3’30” (3’28”41 a Montecarlo e 3’29”71 a Parigi). Nella prima parte della stagione 2019 Cheruiyot si è classificato secondo a Doha in 3’32”47 e si è imposto a Stoccolma in 3’35”79 e nel Bowerman Mile di Stanford in 3’50”49. Cheruiyot proverà ad avvicinare il record di Athletissima detenuto dall’algerino Ali Saidi Sief con 3’29”51 dal lontano 2001.

Cheruiyot sfida il diciottenne Samuel Tefera, iridato indoor a Birmingham 2018 e primatista mondiale indoor con 3’31”04 sulla stessa pista nel 2019, e i fratelli Jakob e Filip Ingebrigtsen. Jakob, che compirà 19 anni il prossimo 19 Settembre, ha realizzato la storica doppietta sui 1500 e sui 5000 metri a Berlino 2018, ha vinto l’argento sui 1500m e il bronzo ai Mondiali Under 18 a Tampere 2018 e ha stabilito il record europeo under 20 a Montecarlo con 3’31”18 lo scorso anno. Nell’ultimo inverno il teenager scandinavo ha vinto l’oro sui 1500m e il l’argento sui 3000m agli Europei di Glasgow e ha stabilito il record del mondo juniores sui 1500m a Dusseldorf con 3’36”02 precedendo Tefera. Filip Ingebrigtsen ha vinto il bronzo ai Mondiali di Londra e ha stabilito il record norvegese con 3’30’01 a Montecarlo.

400 ostacoli femminili: Little e Carter favorite, tifo per la beniamina locale Lea Sprunger

Sarà la gara più attesa dal pubblico per la presenza della beniamina locale Lea Sprunger, nativa di Neuchatel e residente a Losanna. Sprunger, campionessa europea dei 400 ostacoli di Berlino 2018 e dei 400 metri indoor a Glasgow 2019, si classificò seconda sui 400 ostacoli nell’edizione 2017 in 54”29 sfiorando di quattro centesimi di secondo il record nazionale detenuto da Anita Protti dal 1991. In questa stagione la svizzera non è al meglio della condizione a causa di un problema alla schiena ma ha migliorato il personale stagionale a La Chaux de Fonds nello scorso fine settimana correndo in 55”74.

L’atleta più accreditata è la statunitense Shamier Little, vice campionessa mondiale a Pechino 2015, iridata juniores a Eugene 2014 e due volte vincitrice del titolo NCAA nel 2014 e nel 2015. L’ostacolista con gli occhiali da intellettuale ha ottenuto il miglior tempo stagionale di 54”40 in occasione del secondo posto al Golden Gala di Roma. Al meeting di Losanna cerca il bis dopo il successo della passata edizione in 53”41.

L’altra protagonista statunitense è Kori Carter, campionessa mondiale in carica di Londra 2017 con 53”07 e atleta in grado di scendere al di sotto dei 53 secondi con 52”95 in occasione dei Campionati statunitensi di Sacramento nel 2017.

La giamaicana Janieve Russell, campionessa del Commonwealth a Gold Coast 2018, si classificò seconda lo scorso anno a Losanna in 53”46. Ai recenti Campionati giamaicani si è piazzata al quarto posto in 55”57.

Il cast è completato dalla ceca Zuzana Hejnova, due volte campionessa mondiale e vincitrice della Diamond League nel 2013 e nel 2015 e dalla statunitense Ashley Spencer, bronzo olimpico a Rio de Janeiro 2016.

Lancio del giavellotto femminile: Kolak sfida Hussong, Khaladovic e Ogrodnikova

La campionessa olimpica di Rio de Janeiro 2016 Sara Kolak torna sulla pedana dove realizzò il record croato nell’edizione del 2017 con l’eccellente misura di 68.43m vincendo un duello fantastico con la ceca Barbora Spotakova, che nell’occasione lanciò l’attrezzo alla misura di 67.40m. Kolak sta tornando in forma dopo un lungo periodo di pausa per un infortunio al gomito e ha vinto il primo grande confronto con tutte le migliori specialiste al meeting di Ostrava con 64.45m. Spotakova è tornata quest’anno dopo la seconda maternità. La fuoriclasse della Repubblica Ceca ha vinto tutto in carriera (due ori olimpici a Pechino 2008 e a Londra 2012, due ori mondiali a Osaka 2007 e a Londra 2017, titolo europeo a Zurigo 2014 e cinque titoli della Diamond League nel 2010, 2012, 2014, 2015 e 2017). In questa stagione ha raggiunto la miglior misura di 63.35m.

La gara è ricca di atlete medagliate delle ultime grandi rassegne internazionali. Saranno presenti le tre medagliate degli ultimi Europei di Berlino: la campionessa europea Christin Hussong, Nikola Ogrodnikova (argento) e Tatyana Khaladovic (bronzo). Sono presenti tre delle migliori quattro delle liste mondiali stagionali: Ogrodnikova (67.40m) e Khaladovich (67.22m ai recenti European Games di Minsk), la cinese Liu Shiyng (65.80m),la turca Eda Tugsuz (quinta ai Mondiali di Londra 2017 e primatista nazionale con 67.21m) e la lettone Lina Muze, seconda a Shanghai.

Getto del peso femminile: Ealey favorita

Grande favorita è la statunitense Chase Ealey, rivelazione della stagione con il successo a Shanghai con 19.58, il secondo posto a Oslo con 19.20m e il terzo posto a Stanford con 19.23m. In gara ci saranno tutte le medagliate degli Europei di Berlino con la polacca Pauline Guba (oro), la tedesca Christina Schwanitz (argento) e la bielorussa Aliona Dubitskaya (bronzo), la giamaicana Danniel Thomas Dodd (campionessa del Commonwealth di Gold Coast 2018 e argento ai Mondiali Indoor di Birmingham 2018), la statunitense Jessica Ramsey (terza ai NACAC Championships di Toronto 2018) e la svedese Fanny Roos (campionessa europea under 23 a Bydgoszcz 2017).

800 metri femminili: attesa per la giovane svizzera Delia Sclabas

Il pubblico svizzero aspetta le due beniamine locali Selina Buchel e Delia Sclabas in un 800 metri non valido per il punteggio della Diamond League. Sclabas è considerata da anni come la grande speranza del mezzofondo svizzero e la possibile erede della grande campionessa della fine degli anni 90 Anita Weyermann (bronzo mondiale ai Mondiali di Atene 1997). Sclabas è salita due volte sul podio ai Mondiali Under 20 di Tampere 2018 sugli 800 e sui 1500 metri e ha vinto la medaglia d’argento agli Europei di corsa campestre di Tilburg 2018 alle spalle dell’azzurra Nadia Battocletti). Nella scorsa edizione di Athletissima la teenager rossocrociata realizzò il record personale correndo in 4’10”10.

Selina Buchel ha vinto due titoli europei indoor a Praga 2015 e a Belgrado 2017 e si è classificata quarta ai Mondiali Indoor di Sopot 2014 e agli Europei di Amsterdam 2016.

L’atleta più in forma del momento è la keniana Nelly Jepkosgei, che arriva a Losanna da due vittorie consecutive a Rabat in 1’59”50 e a Marsiglia in 2’00”50. Da seguire con attenzione anche l’etiope Diribe Weltej, campionessa mondiale under 20 a Tampere 2018 in un ottimo 1’59”74, la svedese Lovisa Lindh (terza agli Europei di Amsterdam 2016) e l’ugandese Halimah Nakaayi (vincitrice ai Bislett Games di Oslo).

400 ostacoli maschili: Bencosme unico italiano in gara:

José Reynaldo Bencosme è l’unico atleta italiano in gara a Losanna. L’ostacolista piemontese di origini dominicane insegue il primo crono della stagione al di sotto dei 50 secondi dopo il 50”04 realizzato di recente a Mondovì. Il ragazzo arrivato a Borgo San Dalmazzo in Piemonte con la mamma nel 2004 salì sulla ribalta nel 2009 quando vinse la medaglia di bronzo ai Mondiali Under 18 di Bressanone. Nel 2012 è arrivato in semifinale alle Olimpiadi di Londra ma è stato frenato da infortuni per quattro anni. E’ tornato a disputare gare di 400 ostacoli nel 2016 sotto la guida del campione del mondo di Siviglia 1999 Fabrizio Mori. Dall’autunno 2018 viene seguito da Massimo Matrone, coach della primatista italiana Yadis Pedroso e di Yasmani Copello. I principali avversari dell’azzurro sono lo svizzero Kariem Hussein e l’estone Rasmus Magi, oro e argento agli Europei di Zurigo 2014, il francese Mamadou Kasse Hahn (settimo ai Mondiali di Mosca 2013) e il britannico Sebatian Rodger (primo al meeting di Ginevra in 49”58).

200 metri femminili:

La campionessa NCAA Indoor 2018 Gabrielle Thomas (22”19 di personale) parte come favorita contro la cinese Yonli Wei (prima cinese della storia a scendere sotto gli 11 secondi con 10”97 sui 100m e autrice di un buon 11”04 nella vicina La Chaux de Fonds Domenica scorsa), la britannica Jodie Williams (campionessa mondiale sui 100m e sui 200m a livello under 18 a Bressanone 2009 e autrice di un personale sui 400m di 51”22 a La Chaux de Fond settimana scorsa) e la svizzera Sarah Atcho (argento gli Europei Under 23 di Bydgoszcz 2018).

Staffetta 4x100 UBS femminile: Svizzera cerca il bis dell’anno scorso

Last but not least, il meeting si concluderà come da tradizione con la staffetta 4x100 che vedrà il fortissimo team di casa formato da Mujinga Kambundji, Sarah Atcho, Ajla Del Ponte e Salome Kora. Le ragazze rossocrociate trionfarono nell’ultima edizione di Athletissima 2018 in un eccellente 42”29 scatenando la festa del pubblico di casa. Nelle ultime due grandi rassegne internazionali si sono classificate quinte ai Mondiali di Londra 2017 e quarte agli Europei di Berlino 2018. Le svizzere avranno come avversarie principali le vicine di casa della Francia, la Cina, l’Olanda e la Danimarca (team qualificato a sorpresa per i Mondiali di Doha in occasione delle ultime World Relays di Yokohama).