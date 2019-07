La Pulce furiosa dopo l'eliminazione: "Si sono stancati di coprire le caz**ate e stavolta non sono andati a vedere il Var".

03/07/2019

Un'altra delusione. Certo, meno cocente rispetto alle ultime due edizioni della Coppa America (2015 e 2016), quando l'Argentina era uscita sconfitta in altrettante finali contro il Cile, ma comunque pesante, soprattutto per uno come lui. Leo Messi continua a non vincere con la sua Nazionale, la Pulce con la maglia Albiceleste fatica a essere decisivo come accade a Barcellona.

Non è riuscito a fare la differenza contro il Brasile, in una semifinale che probabilmente ai punti avrebbe potuto anche premiare l'Argentina, ma che è stata vinta da una Seleçao cinica e quadrata, trascinata dal talento ispirato di Gabriel Jesus.

Messi ci ha provato a suonare la carica, dal suo sinistro telecomandato è nata la traversa di Agüero ed è suo l'altro legno colpito nella ripresa, ad Alisson battuto. Non è stato sufficiente, l'Argentina si è dovuta arrendere di fronte ai padroni di casa ed è uscita, seppur a testa alta dalla Coppa America.

Messi e l'eliminazione dalla Copa America

Messi, altra delusione in Copa America

Da buon capitano, Messi ha parlato al termine della gara, prendendosi le responsabilità e reagendo in modo completamente diverso rispetto alle ultime delusioni. Decisamente più maturo, soprattutto quando gli è stato domandato se avesse intenzione di continuare con la nazionale:

Sì, non lo so, mi sono trovato molto bene con questo gruppo, se devo aiutare, lo farò. C'è un bel gruppo da far crescere e, se posso aiutare e accompagnarlo, ci sarò.

Messi ha speso belle parole anche per il commissario tecnico Lionel Scaloni:

Ha iniziato qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. C'è del materiale importante, i bambini adorano la squadra nazionale e c'è una bella base a cui dobbiamo dare il tempo di crescere. Questo è l'inizio, c'è un futuro. Possiamo dire che l'Argentina debba continuare a crescere.

Copa America, Messi punta il dito contro l'arbitro

Duro attacco dell'argentino all'arbitro

L'analisi di Messi si è poi spostata sulla partita:

Siamo partiti male e pian piano siamo cresciuti. Oggi è stata la migliore partita che abbiamo fatto in Coppa America, contro un grande rivale come il Brasile. Loro hanno giocatori spettacolari, ma al di là del risultato, abbiamo dimostrato di essere all'altezza.

La Pulce se la prende anche con l'arbitraggio di Roddy Zambrano, in particolare per un presunto fallo su Agüero in occasione dell'azione che ha portato al secondo gol del Brasile e per dei cartellini gialli mancati (come il potenziale secondo giallo per Dani Alves).