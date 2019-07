Nuova avventura per il centrocampista ivoriano.

di Redazione Fox Sports - 03/07/2019 17:08 | aggiornato 03/07/2019 17:13

Yaya Touré si rimette gli scarpini ai piedi e inizia una nuova avventura. Dopo più di sei mesi di inattività, il centrocampista ivoriano classe 1983 ha deciso di accettare la ricca offerta del Qingdao Huanghai.

Si tratta di un club cinese che milita in seconda divisione e che dopo quindici giornate occupa il primo posto in campionato a quota 30 punti, quattro in più del Guizhou Zhicheng secondo.

A 36 anni l'ex Manchester City ha così deciso di rimettersi in pista sorprendendo tutti. La sua ultima esperienza risaliva allo scorso dicembre, mese in cui aveva scelto di rescindere il contratto con l'Olympiacos. Il suo obiettivo ora è quello di diventare leader della squadra e conquistare la promozione in Chinese Super League.