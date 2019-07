Calciomercato Roma: tutti gli obiettivi

Il club giallorosso è alla ricerca di una sicurezza per difendere la porta e di un centrale difensivo per sostituire Manolas. Grandi movimenti anche a centrocampo.

di Alberto Casella - 03/07/2019 11:01 | aggiornato 03/07/2019 11:06

Paulo Fonseca vuole lasciare il segno. Lo ha fatto in Ucraina dove con lo Shakhtar Donetsk ha vinto sette titoli in tre stagioni - un palmares che fa già sognare i tifosi della Roma - e vuole farlo anche in giallorosso. Per questo i suoi contatti con Gianluca Petrachi, l'uomo mercato del club, sono costanti.

Qualcosa si è già mosso sul fronte giallorosso: scambiato Luca Pellegrini con Leonardo Spinazzola dalla Juventus - stesso ruolo, l'operazione è stata fatta più che altro con un occhio alle plusvalenze - ceduto Kostas Manolas al Napoli per 36 milioni di euro, dopo cinque anni di onoratissimo servizio, sono stati acquistati Bryan Cristante, al termine del prestito, e soprattutto Amadou Diawara dai partenopei per 21 milioni.

Ma sono ancora molte le mosse che Petrachi sta preparando per il calciomercato della Roma: in difesa c'è da blindare una porta che dopo l'addio di Alisson non ha ancora trovato un padrone affidabile, e da sostituire il greco - mica poco - al centro del reparto, ma è a centrocampo dove si registrano i maggiori movimenti, mentre in attacco, per muoversi, si attende di conoscere il destino di Dzeko, El Shaarawy e pure di Schick.

Calciomercato Roma: gli obiettivi di Petrachi

Partiamo dai pali: è evidente che Robin Olsen non ha convinto. In 35 partite giocate il gigante svedese ha incassato 58 gol, troppi, e mantenuto la porta inviolata solo 7 volte, poche. Nessuno pretende miracoli, però i numeri sono da minimo sindacale e infatti da aprile Ranieri lo ha spedito in panchina rispolverando Mirante che ha subito invertito la rotta: 13 match con 9 reti subite e 6 clean sheets. Una bocciatura per lo svedese e un segno di grande affidabilità per Mirante che però ha 36 anni: per questo l'obiettivo è Pau Lopez, classe 1994 del Betis Siviglia ma scuola Espanyol, una presenza in Nazionale e un passaggio anche al Tottenham.

Pau Lopez è nel giro della Nazionale spagnola

E sempre in casa Betis, Petrachi ha individuato in Marc Bartra il sostituto perfetto per Manolas: scuola Barcellona, il catalano ha esperienza internazionale - 14 gettoni nella Roja e una stagione e mezza in Bundesliga col Borussia Dortmund - e a Siviglia è lui a guidare la difesa. A centrocampo, preso Diawara, Petrachi spinge anche per Veretout: un segnale per Nzonzi che infatti ascolta le sirene del Monaco. Capitolo a parte per Nicolò Barella: il club ha l'ok del Cagliari ma non ancora quello del giocatore e poi il suo arrivo potrebbe creare scontento fra i pari ruolo Pellegrini e Cristante. Una situazione ancora da definire.

Marc Bartra, a sinistra, potrebbe essere il sostituto ideale di Manolas

Infine l'attacco che in questo momento assomiglia più che altro all'area partenze di un aeroporto, mentre in attesa dal lato arrivi appare completamente vuoto. Chiaramente, prima di muoversi in entrata, la Roma ha bisogno di definire le situazioni di Dzeko, un po' meno vicino all'Inter di quanto apparisse nelle scorse settimane, El Shaarawy - Cina sì, Cina no - Schick che in due anni non ha mai convinto e Defrel, promesso al Cagliari nell'affare Barella.