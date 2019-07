Il serbo della Lazio potrebbe aver lasciato un indizio sui social riguardo il suo possibile futuro in Ligue 1.

di Marco Ercole - 03/07/2019 06:35 | aggiornato 03/07/2019 06:45

Tutto può essere, per carità. Ma diventa davvero difficile non essere maliziosi e pensare che il "like" in questione non possa colorarsi con sfumature di calciomercato. Sergej Milinkovic nella giornata di ieri ha messo un "mi piace" compromettente sul suo profilo Instagram. Scorrendo sulla sua bacheca, infatti, gli deve essere apparsa la nuova maglia del Psg, pubblicata dal portale serbo butasport.rs.

Bene, una volta che se l'è trovata di fronte, evidentemente quel design deve essergli piaciuto particolarmente, perché il suo dito ha cliccato (volontariamente o involontariamente) sul cuoricino del "mi piace", lasciando il suo nome ben in evidenza.

Già, quel "Piace a sergej__21" che si legge sotto l'immagine della nuova divisa dei francesi non può far altro che alimentare voci di calciomercato che vorrebbero il serbo della Lazio molto vicino al Psg.

Calciomercato, Milinkovic mette mi piace al Psg

Non è certo un mistero che Leonardo sia pronto a fare follie pur di acquistarlo: ci aveva provato l'estate scorsa da dirigente del Milan in una delicata situazione finanziaria, inevitabile che la stessa situazione ripetesse anche adesso da una prospettiva transalpina e con un budget decisamente più alto a sua disposizione.

La trattativa non è ancora cominciata in via ufficiale, al momento il responsabile del calciomercato del Psg si è interfacciato solamente con il procuratore di Milinkovic, Mateja Kezman, che questa settimana dovrebbe portare la prima offerta all'attenzione della società biancoceleste. Lotito parte da una richiesta di 100 milioni di euro, i parigini da una proposta di 75 circa.

Il presidente della Lazio è un osso duro in sede di trattativa, ma un'intesa si potrebbe trovare a metà strada. Come ha spiegato il ds Tare, d'altronde, "se arriveranno proposte indecenti saranno prese in considerazione". Il Psg sa che questa è l'occasione giusta per provare l'affondo decisivo. E il "like" galeotto di Milinkovic, pensando in modo malizioso, potrebbe essere un indizio.