Gli azzurri pronti a sacrificare Insigne per mettere a segno il doppio colpo Lozano-Rodriguez. In difesa piace Tierney del Celtic, ma c'è la concorrenza dell'Arsenal.

1 condivisione

di Luigi Ciamburro - 03/07/2019 11:27 | aggiornato 03/07/2019 11:32

In attesa di conoscere gli sviluppi del calciomercato, il San Paolo di Napoli fa registrare il sold out. Non per una partita di cartello o un'amichevole estiva, ma per la cerimonia delle Universiadi. Biglietti esauriti da giorni, con diretta TV su Rai2 per lo spettacolo di luci, colori, sport e musica in cui si esibiranno anche Malika Ayane, Andrea Bocelli e Anastasio. Ci sarà il vicepremier Luigi Di Maio, il presidente del Coni Giovanni Malagò e altre cariche istituzionali. Per una notte la città partenopea sarà vetrina del mondo. A fare da tedoforo ci sarà Lorenzo Insigne, che rischia di vivere per l'ultima volta da protagonista il suo amato stadio.

Nei giorni scorsi il presidente De Laurentiis ha ritenuto cedibili sia Allan che Lorenzinho, a patto che le offerte siano all'altezza delle richieste e che arrivino in tempo per correre ai ripari con il calciomercato. Un messaggio in codice, ma non troppo, per il suo manager Mino Raiola, che ha portato Kostas Manolas al centro della difesa azzurra. I rapporti tra Carlo Ancelotti e Insigne sembrano incrinati e non è detto che nell'incontro del 1° maggio siano stati risanati. L'attenzione del Napoli, dopo aver ingaggiato ufficialmente Di Lorenzo e Manolas per la difesa, adesso è rivolta all'attacco e sono due i giocatori nel mirino: James Rodriguez e Hirving Lozano. Il colombiano è rimasto nella sua Medellin dopo l'uscita ai calci di rigori dalla Coppa America ad opera del Cile, ma l'arrivo nel capoluogo campano sembra ormai scontato. Il Real Madrid non vuole accettare la proposta di prestito con diritto di riscatto, ma offre uno sconto per l'acquisto del cartellino: 40 milioni più bonus sia per rendimento che per obiettivi di squadra. La trattativa potrà chiudersi entro metà luglio.

De Laurentiis però tiene viva anche la pista che porta al centravanti messicano Lozano, ma sul giocatore c’è il forte interesse del Valencia che lascerebbe a Raiola il 30% sulla futura rivendita, opzione che il Napoli non vuole prendere in considerazione. Il PSV non ha nessuna intenzione di fare sconti e chiede un assegno di 50 milioni. La società partenopea continua a trattare per mettere a segno un doppio colpo che potrebbe davvero esaltare il popolo napoletano, che in questo momento ha sete di grandi nomi ed entusiasmo. Bisogna però lavorare anche sul mercato in uscita per fare cassa e proseguire nella costruzione di una squadra che sarà più a immagine e somiglianza di Ancelotti.

James Rodriguez con la maglia della Nazionale colombiana

Calciomercato: il Napoli su Elmas, Pulgar e Tierney

L'attenzione del Napoli si concentra anche sul centrocampo. Dopo l'uscita di Diawara, e con quella probabile di Rog destinato al Genoa (valutazione tra 15 e 20 milioni), servirà una pedina in mezzo al campo. L'obiettivo numero uno è Eljif Elmas, classe '99 del Fenerbachce che viene considerato un ottimo acquisto in prospettiva. L'alternativa è il 25enne Erick Pulgar, che si è messo ben in mostra col Bologna e in Copa America con la maglia del Cile. La società emiliana chiede i 15 milioni di euro della clausola rescissoria. Resta calda la pista che porta a Jordan Veretout, ma ADL non accetterà aste della Fiorentina, che ieri ha incontrato il Milan e dovrà sentire anche la Roma.

Serve un'alternativa valida anche sulle fasce dal momento che Elseid Hysaj lascerà sicuramente Napoli. Nelle ultime ore è tornata a farsi viva la Juventus di Maurizio Sarri, che lo conosce bene e apprezza la sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra. In procinto di fare i bagagli anche Mario Rui, su cui è piombato il Torino, ma al momento non c'è accordo sulle cifre (15 milioni). La società granata ha puntato inoltre Simone Verdi, su cui c'è anche l'interesse della Sampdoria: 20 milioni il prezzo del cartellino. Il Napoli studia le contromosse: come riporta il Daily Mail, gli azzurri sarebbero interessati a Kieran Tierney, terzino sinistro 22enne del Celtic. Su di lui ci sarebbe anche l’Arsenal, che avrebbe già fatto un’offerta di 15 milioni di euro o poco più, ma il Celtic ne chiede almeno 20.