Paratici non ha messo da parte il piano per il ritorno del francese, che la prossima settimana parlerà con i Red Devils. Occhio al Real Madrid.

di Francesco Maria Bizzarri - 03/07/2019 13:28 | aggiornato 03/07/2019 13:33

Il sogno è lui: Paul Pogba. La Juventus non smette di credere al ritorno del francese, valutato dal Manchester United 150 milioni di euro. Una spesa folle, ma non è impossibile riprendere il centrocampista. Paratici sotto traccia lavora all’affare cercando di inserire contropartite tecniche: una su tutte, Paulo Dybala, molto apprezzato dai Red Devils ormai da diverse stagioni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo l’arrivo di Rabiot la dirigenza bianconera è pronta a lavorare su un nuovo colpo per la mediana. Paul è affascinato dall’idea di tornare a Torino. Per lui 4 stagioni indimenticabili con 178 partite e 34 reti. E ha già manifestato la voglia di lasciare la Premier League.

Ma tra la Juventus e il possibile affare Pogba, c’è di mezzo il Real Madrid. I blancos fanno sul serio, Zidane ha messo il francese in cima alla lista degli acquisti. Ma a Madrid devono prima vendere.

Juventus, si lavora su Pogba: il francese vuole lasciare lo United

Juventus, Pogba è sempre lì: obiettivo concreto con il Real sullo sfondo

Costa tanto Paul Pogba: 150 milioni di euro, cifre importanti per il calciomercato di oggi. Per non far attivare i radar del Fair Play Finanziario, bisogna prima cedere e incassare. O limitare la spesa. La Juventus segue il francese, è chiara l’intenzione di lavorare ad un suo ritorno per un centrocampo super (già ufficiali gli innesti di Ramsey e Rabiot).

Il capo dell’area sport Fabio Paratici deve dunque prima sfoltire la rosa e vendere. Sa di avere in mano una carta preziosa, quella di Paulo Dybala. L’argentino al Manchester United piace e potrebbe essere usato come contropartita tecnica, facendo abbassare così le richieste dei Red Devils. Paulo valutato circa 80-90 milioni, i restanti 50 da versare cash nelle casse inglesi. Affare più fattibile.

Juventus, sogno Pogba: ma c'è anche il Real Madrid

Pogba è in vacanza, in Inghilterra lo aspettano il prossimo 7 luglio. Ha già manifestato la voglia di voler accettare nuove avventure. E soprattutto vorrebbe tornare alla Juventus per proseguire quella storia d’amore che nemmeno con la sua cessione milionaria si è interrotta. Ama i tifosi, l’ambiente e sarebbe stimolato dal ritrovare una squadra ancora più forte di quella che lasciò nel 2016. Tutto molto bello, ma attenzione al Real Madrid.

Zidane vuole Paul, Florentino Perez da giorni si sta muovendo verso questa direzione. Anche a Madrid però serve vendere. Dito puntato su Gareth Bale. Il gallese, di fatto, è fuori dal nuovo progetto e potrebbe essere inserito come contropartita nell’affare con lo United. Bale più 80 milioni per arrivare a Pogba, i blancos sono della partita. Juventus avvisata, ma prima di tutto tocca al Manchester decidere il futuro del proprio giocatore.